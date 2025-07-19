شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 برو ماكس بلون “البرتقالي الغروب” يصل في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، عن تفاصيل النسخة القادمة من هاتف iPhone 17 Pro Max، التي تأتي هذه المرة بلون جديد كليًا يُدعى “Sunset Orange” (البرتقالي الغروب)، في خطوة تضيف لمسة دافئة وجريئة إلى التصميم المعتاد من آبل.

وسيحمل الجهاز رقاقة A19 Pro الجديدة، وهي الأحدث من الشركة، وتعد بقفزة ضخمة في الأداء والكفاءة، خاصة مع دعمه لتقنيات Apple Intelligence التي ستتوسع في مهام الذكاء الاصطناعي المدمج داخل الجهاز.

من حيث التصوير، يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل لكل منها (رئيسية، تلي فوتو، واسعة)، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، مع دعم لتصوير فيديو بدقة 8K وتسجيل مزدوج للصوت والصورة، ما يمنح المستخدم تجربة تصوير احترافية.

وسيأتي الهاتف مزود ببطارية قوية بسعة 5,000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط عبر MagSafe، بالإضافة إلى تبريد بالغرف البخارية (Vapor Chamber Cooling) لضمان الأداء العالي في الاستخدام المكثف.

ويأتي الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.9 بوصة تدعم ميزة ProMotion ومضادة للانعكاسات، مع ذاكرة عشوائية RAM بحجم 12 جيجابايت، وهي أكبر سعة في هواتف آبل حتى الآن.

من المتوقع أن يُطلق الهاتف رسميًا في الأسواق خلال شهر سبتمبر 2025، تزامنًا مع حدث آبل السنوي.

وسيأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم وظهر من الزجاج، ويدعم تقنية Wi-Fi 7 التي صممتها آبل بنفسها، مع سمك يبلغ 8.725 ملم.