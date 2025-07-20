شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التطبيقات المزيفة: كيف تكتشفها قبل أن تخترق هاتفك الذكي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد الاعتماد على الهواتف الذكية في كل مجالات الحياة، من العمل إلى الترفيه، باتت التطبيقات عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، لكن في الوقت نفسه، ظهرت موجة من التطبيقات المزيفة التي تتخفى تحت أسماء شهيرة أو تقدم وعودًا زائفة، لتقوم بسرقة البيانات أو اختراق الأجهزة.

في هذا التقرير نكشف كيف تتعرف على التطبيقات المزيفة قبل فوات الأوان، ونقدم نصائح عملية لحماية هاتفك وبياناتك الشخصية: أولًا: ما هي التطبيقات المزيفة؟

هي تطبيقات تُقلّد تطبيقات أصلية أو تُقدّم نفسها على أنها أداة مفيدة، لكنها في الحقيقة تُستخدم للتجسس، جمع البيانات، أو زرع برمجيات خبيثة (Malware).

بعضها قد يعمل لفترة وجيزة بشكل طبيعي، ثم يبدأ في تنفيذ عمليات ضارة دون علم المستخدم.

أبرز المخاطر التي تسببها التطبيقات المزيفة:

• سرقة كلمات المرور والمعلومات البنكية

• تشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون إذن

• عرض إعلانات مزعجة أو توجيهك لمواقع ضارة

• التجسس على المحادثات والموقع الجغرافي

• إبطاء أداء الجهاز واستهلاك البطارية

كيف تكتشف التطبيقات المزيفة قبل تحميلها؟

1. تحقق من اسم المطوّر (Developer)

• التطبيقات الأصلية دائمًا تصدر عن مطور رسمي ومعروف.

• إذا وجدت تطبيقًا باسم مألوف لكن المطور غير معروف أو مكتوب بطريقة غريبة، فاحذر.

2. اقرأ تقييمات المستخدمين

• تعليقات المستخدمين قد تكشف لك الكثير.

• احذر من التطبيقات التي تحتوي على تقييمات عالية جدًا ومكررة أو بلغة غير طبيعية.

3. راقب عدد التنزيلات

• التطبيقات الموثوقة عادةً ما يكون لها ملايين التنزيلات.

• التطبيقات ذات العدد القليل والمجهولة قد تكون خادعة.

4. انظر إلى الأذونات المطلوبة

• إذا طلب التطبيق الوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، أو الموقع دون مبرر واضح، فذلك مؤشر خطر.

5. تفقد صور التطبيق والوصف

• التطبيقات المزيفة غالبًا ما تحتوي على صور منخفضة الجودة أو وصف بلغة ركيكة وغير واضحة.

بعد التثبيت: علامات تشير إلى أن التطبيق مشبوه

• ارتفاع استهلاك البطارية بشكل مفاجئ

• ظهور إعلانات منبثقة داخل تطبيقات أخرى

• بطء ملحوظ في الأداء

• تغيّرات غريبة في إعدادات الجهاز

• استهلاك بيانات الإنترنت بشكل غير مبرر

ماذا تفعل إذا شككت في تطبيق؟

1. احذفه فورًا من الجهاز.

2. افحص الهاتف ببرنامج حماية موثوق مثل Bitdefender أو Malwarebytes.

3. غيّر كلمات المرور المرتبطة بالحسابات الأساسية.

4. تابع نشاط حساباتك البنكية والإلكترونية.

كيف تحمي هاتفك مستقبلًا؟

• لا تثبّت أي تطبيق من خارج المتجر الرسمي (Play Store أو App Store).

• استخدم تطبيق مكافحة فيروسات موثوق.

• فعّل المصادقة الثنائية (2FA) على حساباتك.

• حدّث نظام التشغيل والتطبيقات أولًا بأول.

التطبيقات المزيفة لم تعد نادرة أو بدائية، بل أصبحت أكثر احترافًا وقدرة على إخفاء نواياها الخبيثة، ومع توسع استخدامها كأداة للهجمات الرقمية، أصبحت الوعي الرقمي واليقظة هما خط الدفاع الأول لكل مستخدم.



