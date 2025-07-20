شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات سريعة لضبط إعدادات الخصوصية على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الحفاظ على الخصوصية الرقمية ضرورة لا رفاهية، خاصة على تطبيق مثل إنستجرام الذي يشهد ملايين المشاركات يوميًا، وبينما تتطور سياسات الاستخدام والأمان باستمرار، يجهل الكثيرون كيفية التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم.

في هذا التقرير، نقدم لك خمس خطوات فقط يمكنك تنفيذها في أقل من دقيقة لضمان مستوى أعلى من الخصوصية على حسابك على إنستجرام، سواء كنت من المستخدمين الجدد أو القدامى.

الخطوة الأولى: اجعل حسابك خاصًا

• توجّه إلى “الإعدادات” ثم “الخصوصية” ثم “خصوصية الحساب”

• فعّل خيار “الحساب الخاص” لجعل منشوراتك مرئية فقط للمتابعين المعتمدين

الخطوة الثانية: تحكم بمن يشاهد قصصك (الستوري)

• من “الإعدادات” ثم “الخصوصية” ثم “القصص”

• حدد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الستوري، أو استخدم خيار “إخفاء القصة عن…”

الخطوة الثالثة: قيّد المتطفلين دون حظرهم

• ميزة “التقييد” تسمح لك بمنع شخص من التفاعل معك بشكل مزعج دون إعلامه

• انتقل إلى الملف الشخصي للمستخدم، اضغط على “•••”، ثم اختر “تقييد”

الخطوة الرابعة: إدارة من يمكنه مراسلتك

• من “الإعدادات” ثم “الخصوصية” ثم “الرسائل”

• يمكنك تحديد من يستطيع إرسال رسائل مباشرة، ومن يتم نقل رسائله إلى طلبات المراسلة

الخطوة الخامسة: إيقاف تتبع النشاط خارج التطبيق

• توجه إلى “نشاطك” ثم “التحكم في نشاط خارج إنستجرام”

• أوقف مزامنة البيانات من التطبيقات والمواقع الأخرى لتحسين حماية خصوصيتك

لماذا الخصوصية مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى؟

في ظل توسّع قدرات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على المنصات الاجتماعية، من المهم أن يكون المستخدم واعيًا بكيفية استخدام بياناته ومن يطّلع عليها، خصوصًا مع ازدياد المخاوف من التسويق الاستهدافي والتجسس الرقمي.

من خلال هذه الخطوات الخمس، يمكنك استعادة السيطرة على خصوصيتك على إنستجرام بسهولة تامة دون الحاجة إلى خبرة تقنية، التحديثات الجديدة للتطبيق تجعل الوصول للإعدادات أكثر سلاسة، فابدأ الآن في تأمين حسابك قبل فوات الأوان.