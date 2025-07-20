شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إنشاء نسخة احتياطية من محادثات واتساب على جوجل درايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الاعتماد الكبير على تطبيق واتساب في التواصل اليومي، سواء للعمل أو العلاقات الشخصية، أصبحت الحاجة إلى حفظ نسخة احتياطية من المحادثات أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا عند تغيير الهاتف أو فقدان البيانات.

يوفر واتساب لمستخدمي أندرويد إمكانية حفظ نسخة احتياطية كاملة من الدردشات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، على خدمة Google Drive، لتكون متاحة للاستعادة في أي وقت ومن أي جهاز جديد.

فيما يلي نوضح الخطوات الكاملة لإنشاء النسخة الاحتياطية وتحديد إعداداتها بسهولة.خطوات إنشاء نسخة احتياطية من واتساب على Google Drive:

1. فتح تطبيق واتساب



• تأكد من تحديث واتساب إلى آخر إصدار من متجر Google Play.

• افتح التطبيق على هاتفك.

2. الدخول إلى الإعدادات



• اضغط على النقاط الثلاث أعلى الشاشة (⋮).

• اختر “الإعدادات” ثم “الدردشات” ثم “نسخ احتياطي للدردشات”.

3. ربط حساب Google



• اضغط على “الحساب” واختر حساب Google الذي تريد حفظ النسخة عليه.

• إذا لم يكن مسجلاً، يمكنك إضافته من نفس الشاشة.

4. تحديد تكرار النسخ الاحتياطي



• اختر متى تريد أن يتم النسخ: يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، أو يدويًا فقط.

• يُفضل اختيار “يوميًا” لضمان عدم فقد أي رسائل.

5. تضمين الفيديوهات (اختياري)



• فعّل خيار “تضمين مقاطع الفيديو” إذا كنت ترغب في حفظها ضمن النسخة.

• لاحظ أن هذا سيستهلك مساحة أكبر من Google Drive.

6. بدء النسخ الاحتياطي يدويًا (اختياري)



• يمكنك الضغط على “نسخ احتياطي” الآن لبدء العملية فورًا.



• تحتاج إلى اتصال Wi-Fi جيد لتفادي استهلاك باقة الإنترنت.



• تأكد من أن حساب Google Drive يحتوي على مساحة كافية.



• يتم تشفير النسخة الاحتياطية من طرف إلى طرف (end-to-end encryption) إذا فعّلت ذلك يدويًا من الإعدادات.

استعادة النسخة على هاتف جديد:



1. ثبت واتساب من متجر Google Play.

2. سجل الدخول بنفس رقم الهاتف وحساب Google.

3. سيعرض التطبيق خيار استعادة النسخة تلقائيًا.

4. اضغط “استعادة” وانتظر حتى اكتمال العملية.