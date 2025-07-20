شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد فضيحة خيانة زوجته بحفل Coldplay.. تفاصيل استقالة أندى بايرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Astronomer الناشئة المتخصصة في إدارة البيانات (DataOps)، استقالة رئيسها التنفيذي أندي بايرون بعد موجة عارمة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار فيديو التُقط خلال حفل لفرقة Coldplay.

ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch"، كان بايرون، وهو متزوج، قد ظهر في لقطة “Kiss Cam” الشهيرة أثناء الحفل، وهو يحتضن كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في نفس الشركة، وعندما انتبه الثنائي لوجود الكاميرا، حاولا التراجع بسرعة، ما دفع المغني كريس مارتن إلى إطلاق تعليق ساخر على المسرح: “إما أنهم على علاقة غرامية أو خجولين جدًا.”

جدل واسع وانتشار هائل

تحول الفيديو إلى مادة رائجة على الإنترنت، وانتشر بشكل واسع النطاق، ووفقًا لبيانات موقع Muck Rack، نُشر أكثر من 22 ألف مقال إخباري عن الشركة خلال 24 ساعة فقط، بينها 9 آلاف مقال عن بايرون شخصيًا، وقد رأت منصة “404 Media” أن هذه الحادثة تعكس واقعًا مقلقًا يتمثل في "ديستوبيا المراقبة الاجتماعية على الإنترنت".

قرارات إدارية سريعة

في أعقاب الحادث، أعلنت Astronomer في بيان رسمي أنها وضعت كلًا من بايرون وكابوت في إجازة إدارية مؤقتة، وعينت الشريك المؤسس ومدير المنتجات، بيت ديجوي (Pete DeJoy)، كمدير تنفيذي مؤقت.

وفي بيان لاحق، أكدت الشركة أن بايرون قد استقال رسميًا من منصبه، مشيرة إلى أن السلوك الذي أظهره "لم يرقَ إلى المعايير المطلوبة من القادة داخل الشركة".

بيان الشركة

"قادتنا مطالبون بأن يكونوا قدوة في السلوك والمسؤولية، ومؤخرًا لم تتحقق تلك المعايير"، جاء في البيان.

وأضافت الشركة: "قبل هذا الأسبوع، كنا معروفين كرائد في مجال DataOps، نقدم حلولاً متقدمة لفرق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، قد يكون الوعي باسم شركتنا قد تغيّر بين ليلة وضحاها، لكن منتجنا وخدمتنا لعملائنا لم تتغيّر".

• كانت الشركة قد أعلنت في مايو 2025 عن جولة تمويل من الفئة D بقيمة 93 مليون دولار.

• أندي بايرون قاد الشركة في هذه المرحلة الحرجة، لكنه ترك المنصب تحت ضغط إعلامي واجتماعي كبير.

ومن المقرر أن يواصل ديجوي مهامه كمدير تنفيذي مؤقت حتى يتم تعيين بديل دائم في المستقبل القريب.