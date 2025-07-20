شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء فيديوهات متحركة على واتساب باستخدام Meta AI.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

يعد تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا حول العالم، ويواصل تقديم مزايا جديدة لتعزيز تجربة المستخدم، ومن بين أحدث مزاياه، أصبح بإمكان المستخدمين، إنشاء فيديوهات متحركة داخل التطبيق مباشرة باستخدام تقنية Meta AI، ما يضفي طابعًا ممتعًا ومبتكرًا على تحديثات الحالة.

إليك كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة:

كيفية إنشاء فيديوهات متحركة على واتساب باستخدام Meta AI



الخطوة الأولى: لبدء إنشاء فيديو متحرك، افتح تطبيق واتساب واذهب إلى قسم "الحالة".

الخطوة الثانية: ستظهر لك مجموعة من الخيارات لتخصيص تحديثات الحالة. من بين هذه الخيارات، ستجد خيار "صور الذكاء الاصطناعي"، وهو العنصر الأساسي في عملية إنشاء الرسوم المتحركة.

الخطوة الثالثة: بعد الدخول إلى قسم الحالة، اضغط على خيار "صور الذكاء الاصطناعي". ثم قم بكتابة وصف للصورة التي ترغب في تحويلها إلى فيديو متحرك.

الخطوة الرابعة: بعد إدخال الوصف، اضغط على خيار "إجراء تعديلات" لتتمكن من تعديل الصورة وتحسينها قبل تحويلها إلى رسم متحرك، بعد ذلك انقر على "تحريك"، وسيتم تحويل الصورة الثابتة إلى فيديو ديناميكي متحرك.

تعد هذه العملية سلسة للغاية، وتضفي لمسة إبداعية على تحديثات الحالة الخاصة بك، وبعد الانتهاء يمكنك نشر الفيديو المتحرك مباشرة على حالتك ليشاهده جميع جهات الاتصال لديك.

يمثل هذا التحديث المبتكر نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع حالاتهم، ويعكس التزام واتساب المستمر بتقديم تجارب تفاعلية متقدمة باستخدام تقنيات مثل Meta AI، باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن لأي مستخدم إنشاء محتوى متحرك وجذّاب بسهولة تامة من خلال هاتفه الذكي.



