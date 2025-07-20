شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 4 تحصل على ميزات رياضية جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قد تُحدث جوجل نقلة نوعية بساعة Pixel Watch 4، حيث تُقدم أخيرًا تجربة متكاملة لتدريب القوة، ويتضمن الجهاز أيضًا ترقيات لرياضات أخرى مُختلفة، مما يُبرز طموحات جوجل في مجال اللياقة البدنية.

يُشير تقرير جديد من Android Headlines إلى أن جوجل قد تُقدم تجربة جديدة كليًا لتدريب القوة مع ساعة Pixel Watch 4 من خلال أداة لإنشاء التمارين، والتي قد تُتيح للمستخدمين إنشاء تمارين مُخصصة على فترات مُتقطعة مع تمارين إحماء واسترخاء، حيث تهدف هذه الميزة الجديدة إلى مساعدة المستخدمين على تحسين أدائهم وتجنب الإصابات المُحتملة.

قد تُتابع ساعة Pixel Watch 4 هذه التمارين وتُقدم إرشادات فورية، مما يُساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم في اللياقة البدنية، وفي نهاية التمارين، قد تُقدم الساعة للمستخدمين رؤى مُفصلة حول لياقتهم البدنية.

تُركز مُعظم الساعات الذكية، بما في ذلك جميع إصدارات Pixel Watch السابقة، بشكل أساسي على تمارين القلب والأوعية الدموية، مثل الجري وركوب الدراجات، ولا تُقدم الكثير من المعلومات أو الإرشادات لتدريب القوة.

لا تعني ترقيات تمارين القوة أن ساعة Pixel Watch 4 ستتخلى عن تمارين الكارديو، بل قد تقدم الساعة الذكية توصيات جري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وستكون متاحة لمشتركي Fitbit Premium، كما سيستمتع العدائون بمقاييس متقدمة لجريهم، وتضم المقاييس المتوقعة:

• الإيقاع

• طول الخطوة

• التذبذب العمودي

• ملامسة الأرض

• النسبة العمودية

• توازن ملامسة الأرض

من المرجح أيضًا أن يتم ترقية رياضات أخرى، وقد تُحسن جوجل من تتبع السباحة وتُحسن تجربة ركوب الدراجات مع الساعة، ويشير التقرير أيضًا إلى أن ميزة التعرف على النشاط في Pixel Watch 4 قد تتحسن بشكل كبير، مما يُمكنها من تحديد الأنشطة الرياضية تلقائيًا بدقة أعلى.



