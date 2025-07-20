شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات ميتا VR الجديدة تمنح مجال رؤية كبير بحجم صغير والان مع تفاصيل الخبر

أنتج قسم الواقع الافتراضي في شركة ميتا، Reality Labs، سماعات رأس جديدة أخف وزنًا وأصغر حجمًا من أي وقت مضى، مع مجال رؤية عالٍ للغاية، وتشبه هذه السماعات النظارات الواقية الكبيرة، والتي من المفترض أن تكون أقل إرهاقًا للاستخدام لفترات طويلة من الزمن.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تتميز Quest 3، وهي سماعة واقع افتراضي بمجال رؤية أفقي يبلغ 104 درجات فقط، بينما يبلغ مجال الرؤية البشرية الطبيعية عادةً حوالي 200-220 درجة، فيما تتميز هذه السماعات النموذجية الجديدة بمجال رؤية يبلغ 180 درجة.

هذا نطاق جيد، ومن شأنه أن يجعل أفضل ألعاب الواقع الافتراضي اليوم غامرة، إلى جانب حقيقة أن هذا الشكل أكثر إحكامًا، فقد يكون هذا هو الشكل الذي قد تبدو عليه Meta Quest 4 في النهاية.

وفي حين أن هناك سماعات رأس أخرى ذات مجال رؤية مرتفع مماثل، مثل سماعات Pimax VR، إلا أنها أكبر حجمًا من أجهزة الواقع الافتراضي العادية.

قد يكون تصميم ميتا الجديد حلاً وسطًا جيدًا بين نظارات الواقع المعزز وسماعات الواقع الافتراضي، وتُعد نظارات الواقع المعزز مجالًا ناشئًا تتطلع إليه العديد من الشركات.



