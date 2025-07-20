شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر مظهرًا جديدًا لشريط البحث فى تطبيق كروم لنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

اختبرت جوجل مظاهر مختلفة للنسخة التجريبية من تطبيق جوجل كروم لنظام أندرويد، بحثًا عن أفضل مكان لوضع اختصار لوضع الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لمساعدة جوجل في مواجهة التحديات التي تواجهها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث، حيث يمنع وضع الذكاء الاصطناعي المستخدمين الذين لديهم استعلام بحث معقد من الاضطرار إلى البحث في نتائج بحث متعددة للحصول على المعلومات التي يريدونها.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أعادت جوجل تصميم شريط البحث في تطبيقاتها، للمساعدة في تعزيز وضع الذكاء الاصطناعي، وذلك لأنه، إذا كان لديك سؤال تحتاج إلى إجابة، فإن شريط البحث هو المكان الذي ستذهب إليه أولا للمساعدة في الحصول على إجابتك.

تبحث جوجل الآن عن أفضل طريقة لوضع الذكاء الاصطناعي أمام أعين مستخدمي إصدار أندرويد من كروم، وكذلك نقلت جوجل اختصار العدسة وأيقونات البحث الصوتي من شريط البحث ووضعتها أسفل الشريط، من أجل نقل أيقونة اختصار وضع الذكاء الاصطناعي مباشرةً إلى شريط البحث، مما يجعلها في مقدمة مستخدمي كروم.

كما اختبرت جوجل مظهرًا جديدًا لشريط بحث كروم، وفي هذا التصميم المُختبر، أُضيف اختصار آخر إلى أيقونات اختصار عدسة جوجل والبحث الصوتي الموجودة أسفل شريط البحث، وهو مخصص لوضع التصفح المتخفي.