تكنولوجيا: إطلاق سبيس إكس يرسل 24 قمرًا صناعيًا جديدًا من ستارلينك إلى مدار الأرض

أضافت سبيس إكس 24 قمرًا صناعيًا جديدًا من سلسلة ستارلينك إلى شبكتها المدارية من كاليفورنيا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 التابع للشركة من مجمع الإطلاق الفضائي 4 شرقًا (SLC-4E) في قاعدة فاندنبرج الفضائية، وبعد حوالي تسع دقائق من انطلاق الرحلة، حملت المرحلة العلوية من الصاروخ المعزز الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، نشرت الرحلة مركبة ستارلينك الفضائية في مدار أرضي منخفض بعد ساعة، وفقًا لتحديث سبيس إكس المنشور على شبكة التواصل الاجتماعي X.

أكملت المرحلة الأولى من فالكون 9 مهمتها الرابعة عشرة بنجاح بالهبوط على سفينة مسيرة ذاتية القيادة متمركزة في المحيط الهادئ، وكان هذا الإطلاق هو الإطلاق الثامن والثمانين لصاروخ فالكون 9 من سبيس إكس في عام 2025 والمهمة المكتملة رقم 516.

كما أنه مع هذه المجموعة، تضم شبكة Starlink الآن أكثر من 7965 وحدة نشطة من بين أكثر من 9200 قمر صناعي تم إطلاقها منذ عام 2019.

وتوفر خدمة SpaceX إمكانية الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق إلى المناطق التي لا تتوفر فيها اتصالات أخرى، بالإضافة إلى إمكانيات الاتصال المباشر بالهاتف الخلوي للهواتف ومقدمي الخدمات المحددين.