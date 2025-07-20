شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة كريستا ماكوليف.. أول معلمة فى الفضاء ونهايتها المأساوية والان مع تفاصيل الخبر

اختيرت كريستا ماكوليف، وهي مُعلمة في مدرسة ثانوية، لتكون أول مدنية أمريكية تسافر إلى الفضاء، في عام 1985، فقد فازت ماكوليف بمشروع "معلم في الفضاء" التابع لوكالة ناسا، واختيرت من بين أكثر من 11 ألف مُتقدم لركوب مكوك الفضاء تشالنجر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، أعلن نائب الرئيس جورج بوش الأب عن هذا الأمر في 19 يوليو، وقضت ماكوليف بقية العام في التدريب في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا في هيوستن.

لكن الأمر لم ينته بشكل جيد، فقد لقيت ماكوليف ورفاقها الستة حتفهم عندما تحطمت مركبة تشالنجر بعد وقت قصير من انطلاقها، ومنذ ذلك الحين، سُميت عشرات المؤسسات التعليمية حول العالم باسمها، كما سُمي كويكب، وحفرة قمرية، وحفرة على كوكب الزهرة باسمها.