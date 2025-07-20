شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لنظام كشف الزلازل من جوجل على نظام أندرويد إنقاذ الأرواح؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت في منطقة معرضة للزلازل وتملك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، فقد ينقذ حياتك، حيث يُرسل نظام أندرويد للتنبيه بالزلزال (AEA)، الذي بدأ في الولايات المتحدة عام 2020 وتوسّع عالميًا منذ ذلك الحين، تنبيهًا تلقائيًا قبل دقيقة واحدة تقريبًا من بدء اهتزاز الأرض، وقد يكون هذا وقتًا كافيًا للاحتماء أو تحذير الآخرين القريبين.

ووفقا لما ذكره موقع phys، فإنه في ورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة ساينس، تشرح جوجل كيفية عمل نظام الكشف الخاص بها، المدمج في معظم هواتف أندرويد، كما تشارك الشركة رؤىً من سنوات تشغيله الأولى والتحسينات التي أدخلتها.

بين عامي 2021 و2024، أرسل نظام AEA تحذيرات إلى ملايين الأشخاص في 98 دولة، وشمل ذلك أكثر من نصف مليون شخص في تركيا وسوريا الذين تلقوا تنبيهًا في 6 فبراير 2023، قبيل وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة، وبشكل عام، أفاد باحثو جوجل بإصدار تنبيهات لـ 1279 حدثًا، ثلاثة منها فقط كانت إنذارات كاذبة، اثنان منها ناجمان عن عواصف رعدية.

كيف يمكن لهاتفك اكتشاف الزلازل؟

نجيب عن سؤال: كيف يعمل نظام جوجل؟ فإنه تمامًا مثل أنظمة الكشف التقليدية، تكتشف هواتف أندرويد موجات P وS التي تشع من مركز الزلزال، وعندما يرصد الهاتف الموجات، فإنه يرسل البيانات وموقعًا تقريبيًا إلى خوادم جوجل، التي تبحث عن مصدر الزلزال، وبمجرد تحديد المصدر بثقة كافية، يرسل التنبيهات، وسيستقبل بعض الأشخاص هذه الرسائل قبل أن تبدأ الأرض بالتحرك، لأن الرسائل الإلكترونية تنتقل أسرع من الموجات الزلزالية.

وكتب الباحثون: "يُظهر نظام AEA إمكانية استخدام الهواتف الذكية الموزعة عالميًا للكشف عن الزلازل وإصدار تحذيرات على نطاق واسع وبفعالية تُضاهي الأنظمة الوطنية القائمة".

ومن مزايا نظام AEA عدم حاجته إلى بنية تحتية مخصصة للكشف عن الزلازل، مما يجعله بالغ الأهمية في المناطق التي لا توجد بها شبكة إنذار راسخة، ويُرسل النظام الآن ما معدله 60 تنبيهًا شهريًا إلى حوالي 18 مليون مستخدم.