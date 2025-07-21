شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف لعبة “الإيموجى” إلى خدمة News+ باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن إضافة لعبة جديدة ومبتكرة إلى خدمتها الإخبارية المدفوعة Apple News+، تحمل اسم “لعبة الإيموجي” Emoji Game، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز تجربة المستخدمين ورفع معدلات الاشتراك، خاصةً بعد أن أثبتت الألعاب نجاحها الكبير في جذب الجمهور، كما حدث مع نيويورك تايمز ولينكدإن.

اللعبة الجديدة، التي أصبحت متاحة الآن لمشتركي Apple News+ في الولايات المتحدة وكندا باللغة الإنجليزية، تجمع بين التفكير المنطقي وألعاب الكلمات، وتقوم على استخدام الرموز التعبيرية (Emoji) والرموز المولدة بالذكاء الاصطناعي (Genmoji) لحل الألغاز اليومية، وقد تم إطلاقها تزامنًا مع يوم الإيموجي العالمي، لتمنح المشتركين طريقة ترفيهية وتفاعلية جديدة ضمن اشتراكهم.

كيف تُلعب؟

في كل لغز، يظهر لك جزء من عبارة أو كلمة ناقصة، ويتم تزويدك برموز تعبيرية لتكمل بها الكلمة أو الجملة، على سبيل المثال، إذا ظهرت كلمة “appear” في اللغز، فقد ترى الحروف “ap” متبوعة بأربع خانات فارغة، ويمكنك سحب رمز الكمثرى (pear) لإكمال الكلمة.

لكن اللعبة لا تقتصر على التخمين البسيط؛ إذ تعتمد في كثير من الأحيان على التفكير المجازي وربط الرموز التعبيرية بمعانٍ مركبة أو غير مباشرة، كما تتطلب بعض التحديات استخدام رمزين أو أكثر لصياغة المعنى الصحيح.

إذا علِقت في إحدى العبارات، يمكنك الكشف عن تلميح مقابل خسارة أحد الحركات المتاحة، حيث يُعتبر حل اللغز في 6 خطوات فقط النتيجة المثالية.

الذكاء الاصطناعي والـGenmoji يدخلان اللعبة

ما يميز هذه اللعبة عن غيرها هو دمج رموز Genmoji، وهي رموز تعبيرية مخصصة يتم توليدها باستخدام Apple Intelligence — نظام الذكاء الاصطناعي الجديد من آبل. هذا التوسع يتجاوز حدود الـ2000 رمز المتاحة في لوحة الإيموجي التقليدية.

على سبيل المثال، قد ترى رمزًا مولدًا لخلاط إلى جانب رمز طماطم، وعليك جمعهما لتكوين كلمة “purée” (مهروس).

ميزات إضافية وتكامل مع iOS 26

ستتمكن قريبًا من تحدي أصدقائك في اللعبة من خلال تطبيق الألعاب الجديد في نظام iOS 26، مع لوحات متصدرين لعرض سجلات الفوز وسلاسل النجاحات.

يُذكر أن Apple News+ لا يقتصر فقط على الألعاب، بل يشمل أيضًا محتوى من أكثر من 400 ناشر متميز، وأخبار محلية، وأصوات مقالات مسموعة، وأحدث ميزة تم إضافتها: Apple News+ Food لحفظ وصفات الطعام.

اللعبة متاحة الآن على أجهزة iPhone وiPad وMac للمشتركين الذين يستخدمون iOS 18.4 أو أحدث، دون الحاجة لتحديث إضافي، أما المستخدمون الذين يعملون بإصدارات أقدم فسيحتاجون لتحديث النظام للوصول إليها.