شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات فعالة لتقليل استهلاك بطارية هاتفك دون التأثير على الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من نفاد البطارية بسرعة، حتى عند استخدام الهاتف في المهام اليومية العادية، ومع تزايد قدرات الهواتف، من الشاشات عالية الدقة إلى التطبيقات التي تعمل في الخلفية، أصبح الحفاظ على عمر البطارية تحديًا حقيقيًا. لكن الخبر الجيد هو أن هناك خطوات ذكية يمكنك اتباعها لتقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على أداء الهاتف أو تقليل كفاءته.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الطرق لضبط إعدادات هاتفك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS، بهدف إطالة عمر البطارية بشكل ملحوظ.

1. إدارة سطوع الشاشة بذكاء

الشاشة هي من أكثر مكونات الهاتف استهلاكًا للطاقة، لذلك يُنصح بتفعيل خاصية السطوع التلقائي أو تقليل الإضاءة يدويًا إلى المستوى المناسب للعين.

نصيحة: تجنّب السطوع الأقصى إلا في ضوء الشمس المباشر.

2. استخدام “الوضع الداكن”

أثبتت الدراسات أن الوضع الداكن يساعد في تقليل استهلاك البطارية، خاصة في الهواتف التي تعتمد على شاشات OLED، حيث لا تضيء الشاشة سوى البكسلات النشطة.

فعّل الوضع الداكن من إعدادات الشاشة أو مركز التحكم.

3. إيقاف التطبيقات العاملة في الخلفية

بعض التطبيقات تستمر في استهلاك الطاقة حتى بعد الخروج منها، لذلك يُفضّل التحقق من التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتعطيل غير الضروري منها.

في إعدادات البطارية، راقب أكثر التطبيقات استهلاكًا وأوقف تحديثها في الخلفية.

4. تقليل تحديثات الموقع والتطبيقات

خدمات الموقع GPS تُعد من أكثر العوامل استهلاكًا للطاقة، خاصة عند استخدامها من قِبل تطبيقات متعددة في الوقت نفسه.

فعّل تحديد الموقع فقط عند استخدام التطبيق، وليس طوال الوقت.

5. تفعيل “وضع توفير الطاقة”

كل من Android وiOS يحتوي على أوضاع خاصة لتوفير الطاقة تقلل من استهلاك البطارية عبر تعطيل بعض الميزات غير الأساسية مؤقتًا.

قم بتفعيله عند انخفاض الشحن أو عند الحاجة لتوفير الطاقة خلال التنقل.

6. إدارة الإشعارات بذكاء

كل إشعار يستهلك جزءًا من طاقة المعالج والشاشة والصوت، لذلك من الأفضل تعطيل الإشعارات غير الضرورية من التطبيقات التي لا تستخدمها بكثرة.

ادخل إلى إعدادات الإشعارات وأوقف التنبيهات غير الهامة.

7. تقليل معدل تحديث الشاشة (في الهواتف الداعمة)

الهواتف الحديثة تتيح معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ما يُستهلك طاقة أعلى،تقليل هذا المعدل إلى 60 هرتز يساعد في تقليل الاستهلاك دون تأثير واضح على التجربة.

غيّر الإعداد من إعدادات العرض أو الشاشة.

8. استخدام الشبكات بحكمة

عند التواجد في أماكن ذات تغطية ضعيفة، يبحث الهاتف بشكل مستمر عن شبكة أفضل مما يستهلك البطارية، في هذه الحالة، يمكن تفعيل وضع الطيران مؤقتًا أو استخدام Wi-Fi بدلًا من البيانات.

9. تحديث النظام والتطبيقات باستمرار

التحديثات غالبًا ما تتضمن تحسينات في الأداء واستهلاك الطاقة، لذا تأكد دائمًا من تشغيل أحدث إصدار من نظام التشغيل والتطبيقات.

10. تجنب درجات الحرارة المرتفعة

البطارية تعمل بكفاءة في درجات حرارة معتدلة، التعرض المستمر للحرارة، سواء من الشمس أو أثناء الشحن مع الألعاب، يؤدي إلى استنزاف الطاقة وتقليل عمر البطارية على المدى الطويل.

الحفاظ على عمر البطارية لا يتطلب التضحية بكفاءة الجهاز أو أداء التطبيقات. باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكن لأي مستخدم الاستمتاع بهاتفه لفترة أطول خلال اليوم، وتقليل الحاجة المستمرة إلى الشحن، خاصة أثناء السفر أو العمل.

كل ما يتطلبه الأمر هو بعض التعديلات الذكية على الإعدادات، وستُلاحظ الفرق من اليوم الأول.