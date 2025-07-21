شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون أول نحلة سايبورغ فى العالم مزودة بجهاز تحكم دماغى فائق الخفة والان مع تفاصيل الخبر

استخدم علماء معهد بكين للتكنولوجيا جهاز تحكم دماغى للحشرات يزن 74 مليجراما لإنشاء أول نحلة سايبورغ فى العالم، أى كائن يجمع بين الأجزاء العضوية والأجزاء الإلكترونية أو الميكانيكى، وتستطيع النحلات العاملة حمل أكياس رحيق تزن حوالى 80% من كتلة جسمها لمسافة 5 كيلومترات (3 أميال) دون أى راحة، لذا فهى لا تواجه أى مشكلة فى حمل جهاز تحكم دماغى يزن 74 مليجراما، طوره باحثون صينيون.

يمكن ربط هذا الجهاز فائق الخفة على ظهر النحلة وتوصيله بدماغها عبر 3 إبر صغيرة، مما يسمح للبشر بالتحكم فى حركات الحشرة، ويستخدم جهاز التحكم نبضات كهربائية منخفضة الكثافة للتحكم فى حركات الحشرة، مما يجعلها تنعطف يسارا أو يمينا أو تتقدم أو تعود، حسب الحالة، وفقا للبروفيسور تشاو جيليانغ، فى الاختبارات التى أجراها فريقه حتى الآن، أطاع النحل أوامرهم 9 مرات من أصل 10.



أول نحلة سايبورغ فى العالم

قدرات فائقة

وكتب تشاو فى ورقة بحثية خضعت المراجعة ونشرت الشهر الماضى: "ترث الروبوتات الحشرية قدرة فائقة على الحركة، وقدرات تمويه، وتكيفا بيئيا من مضيفاتها البيولوجية، وبالمقارنة مع البدائل الاصطناعية، تظهر هذه الروبوتات قدرة محسّنة على التخفى وتحملا تشغيليا أطول، مما يجعلها قيّمة للغاية للاستطلاع السرى فى سيناريوهات مثل القتال فى المناطق الحضرية، ومكافحة الإرهاب، ومنع المخدرات، بالإضافة إلى عمليات الإغاثة الحرجة فى حالات الكوارث"، وفقا لموقع oddity central.

لإنشاء أخف جهاز تحكم فى الحشرات فى العالم، قام تشاو وفريقه بطباعة دوائر كهربائية على فيلم بوليمر خفيف ومرن كأجنحة الحشرات، مع السماح بتركيب عدد كبير من الرقائق عليه، ومع ذلك، وعلى الرغم من نجاحهم الأخير، لا يزال أمام العلماء العديد من العقبات التى يتعين عليهم التغلب عليها، فى الوقت الحالى، لا يزال يتعين توصيل النحل بالموصل، لأن وزن البطارية الكبيرة بما يكفى يبلغ 600 مليجرام، وهو وزن يفوق قدرة الحشرات على التحمل، وفى بعض الحالات، ترفض أرجلها وبطونها الاستجابة للأوامر.

التحكم فى سلوك الحشرات

وكتب باحثون صينيون: "فى الأبحاث المستقبلية، سيتم تعزيز دقة وتكرار التحكم فى سلوك الحشرات من خلال تحسين إشارات التحفيز وتقنيات التحكم"، وأضافوا: "سيؤدى توسيع الوحدات الوظيفية لحقيبة التحكم بالتزامن مع ذلك إلى تحسين قدرات إدراك البيئة للروبوتات القائمة على الحشرات، مما يعزز انتشارها فى بيئات تشغيلية معقدة مثل مهام الاستطلاع والكشف".