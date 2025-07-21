شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتافيرس لمحطات الطاقة النووية.. منصة لتعزيز الكفاءة فى التصميم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة يابانية "منصة ميتافيرس لمحطات الطاقة النووية"، وتعتزم هيتاشى استخدام المنصة لتبسيط العمليات، بما فى ذلك تعزيز سلامة محطات الطاقة النووية وصيانتها، ويعيد هذا النهج الحديث إنشاء محطات الطاقة النووية فى ميتافيرس باستخدام بيانات عالية الدقة وبيانات CAD ثلاثية الأبعاد.



ميتافيرس محطة طافة نووية

تحسين الإنتاجية

يستخدم النظام تقنية ميتافيرس والذكاء الاصطناعى لتحسين الإنتاجية فى تبادل المعلومات، وتنسيق الجداول الزمنية، وإدارة الأصول بين الجهات المعنية، وتعد منصة ميتافيرس لمحطات الطاقة النووية بيئة آمنة وخاضعة للتحكم فى الوصول، ومتاحة فقط للمستخدمين المصرّح لهم، يسمح نظام الملاحة للمستخدمين بالتنقل مباشرة بين طوابق المحطة، كما يمكنهم استئناف زيارتهم من آخر موقع زاروه للوصول السريع والفعال، وفقا لما ذكره موقع interesting engineering.

مميزات الميتافيرس

يدعم النظام وصولا متزامنا لمستخدمين متعددين إلى عالم الميتافيرس، مما يسهّل التواصل الفورى واتخاذ القرارات بين أصحاب المصلحة المتوزعين جغرافيا، كما أنه مدمج مع أدوات دعم هندسية توفر إمكانيات قياس بمستوى السنتيمتر، واجتماعات افتراضية، وإمكانية إضافة تعليقات توضيحية، وإرفاق ملفات بمعدات أو مناطق محددة، والبحث عن تصميمات المعدات، ووظائف ربط معلومات الأصول لدعم العمليات الهندسية.



نموذج محاكاة

تخطيط دقيق وتنفيذ موثوق

أكدت الشركة أيضا على أهمية التخطيط الدقيق والتنفيذ الموثوق عند تركيب معدات جديدة أو تعديلها فى محطات الطاقة النووية، لإتمام العمل فى الموقع فى أقصر وقت ممكن، ومع ذلك، غالبا ما يكون الوصول إلى محطات الطاقة النووية مقيدا باللوائح، مما يحد من وتيرة ومدة مسوحات الموقع.