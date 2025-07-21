شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت "أوبتيموس" من تيسلا يقدم الفشار في مطعم لوس أنجلوس.. وماسك يعد بالمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أحدث استعراض لقدرات روبوت تيسلا البشري “أوبتيموس” (Optimus)، نشر إيلون ماسك مقطع فيديو يظهر الروبوت وهو يقدم الفشار بأناقة في افتتاح تجريبي لمطعم ومركز شحن جديد تابع لتيسلا في هوليوود، لوس أنجلوس.

المقطع الذي تم تداوله على منصة X (تويتر سابقًا)، يُظهر الروبوت وهو يمسك بكيس فارغ، يملؤه بالفشار من خلال سكب دقيق ومنظم على مرحلتين، ثم يقدمه للزبون بابتسامة رمزية وإشارة “إعجاب” (thumbs-up) ووداع لطيف، رغم أن الحركة كانت أبطأ من الإنسان، فإن الأداء كان منضبطًا ونظيفًا دون أي انسكاب أو تردد.

وعند سؤال أحد المتابعين عن مكان العرض، رد “Grok” بأن الحدث أقيم في مطعم Tesla Diner الجديد الواقع في 7001W Santa Monica Boulevard بهوليوود، لوس أنجلوس.

إيلون ماسك كتب مع الفيديو:“سيصبح هذا أمرًا طبيعيًا خلال بضع سنوات.”، مشددا على رؤيته المستقبلية التي لطالما تحدث عنها حول دمج الروبوتات البشرية في الحياة اليومية.

من طي القمصان إلى تقديم الفشار

منذ إطلاقه كمفهوم أول مرة عام 2021 تحت اسم “Tesla Bot”، شهد روبوت أوبتيموس تطورًا تدريجيًا لكنه مستمر، فقد بدأ بأداء مهام بسيطة كـطيّ القمصان، ولعب لعبة حجر-ورقة-مقص، والمشي برشاقة بشرية، وها هو اليوم يظهر في مشهد عملي وودي داخل مطعم فعلي.

وصرح ماسك سابقًا في فعالية “We, Robot” أن هذه الروبوتات يمكنها القيام “بأي شيء”، متوقعًا مستقبلًا تُستخدم فيه الروبوتات لتقديم المشروبات، وتمشية الكلاب، وجزّ الأعشاب، وحتى مجالسة الأطفال.

مسار طويل نحو التسويق التجاري

رغم التفاؤل، لم تكن رحلة تطوير روبوت “أوبتيموس” سهلة، فقد وعد ماسك بإطلاقه تجاريًا عام 2023، لكن التطوير ما زال جارياً، ومعظم العروض التي قُدمت حتى الآن كانت مدعومة بتشغيل بشري عن بُعد، وليس ذاتية بالكامل.

في عام 2022، عرضت تيسلا أول نموذج أولي قادر على المشي وأداء بعض المهام كري النباتات وحمل الأشياء، أما في أكتوبر 2024، فقد أكد ماسك خلال آخر نسخة من مؤتمر “We, Robot” أن الروبوت لم يبلغ الاستقلالية الكاملة بعد، رغم التقدم الملحوظ.

ورغم هذه التحديات، أعلنت تيسلا في يوليو 2024 خارطة طريق جديدة، تتوقع من خلالها بدء المبيعات التجارية للروبوت بحلول عام 2026.

روبوتات في كل مكان؟

ماسك يرى أن “أوبتيموس” قد يصبح يومًا ما بديلاً للهواتف الذكية، بمساعدته في المهام اليومية، والتفاعل مع الناس بطريقة طبيعية. ويرى كثيرون أن كل استعراض جديد – حتى وإن بدا بسيطًا كتحضير فشار – هو خطوة صغيرة نحو مستقبلٍ يُمكن أن يصبح فيه الروبوت جزءًا من الحياة اليومية في المنازل والمطاعم والمكاتب.

وبينما لا تزال هناك تحديات تقنية، فإن عروض تيسلا المستمرة تشير إلى إصرارها على أن تكون في طليعة ثورة الروبوتات، حتى لو بدأ الأمر من كيس فشار في مطعم على زاوية أحد شوارع لوس أنجلوس