شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إحباط بين محبي تيسلا في الهند رغم افتتاح أول صالة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت شركة تيسلا هذا الأسبوع أول صالة عرض لها في الهند، وتحديدًا في منطقة باندر-كورلا بمدينة مومباي، بعد سنوات من التأخير والوعود غير المنجزة، لكن الافتتاح لم يحمل الحماس المنتظر، بل قوبل بشعور من الخيبة والإحباط لدى الكثير من أوائل مؤيدي الشركة في البلاد، ممن كانوا قد حجزوا سياراتهم منذ عام 2016، وكانوا يحلمون بأن يكونوا من أوائل مالكي سيارات تيسلا في الهند.

من بين هؤلاء، كان فيشال جوندال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GOQii للتقنيات الصحية، الذي زار المعرض في اليوم الأول لكنه خرج دون نية للشراء.

ولم يكن جوندال وحده؛ إذ عبّر آخرون مثل فارون كريشنان من مدونة FoneArena، وأميت بهاواني من PhoneRadar، عن استيائهم من تعامل تيسلا مع عملائها، وقد نجح بهاواني في استعادة مبلغ الحجز فقط بعد نشر فيديو ناقد على يوتيوب عام 2020، لقي تفاعلًا كبيرًا من متضررين آخرين.

وبينما كان يُفترض أن تيسلا تحتفي بأوائل داعميها في الهند، إلا أنهم لم يتلقوا حتى دعوة لافتتاح المعرض، مما فاقم شعورهم بالتجاهل.

غياب البنية التحتية والخدمات يزيد التردد

من أبرز الانتقادات التي وُجهت إلى تيسلا في الهند، غياب خطة واضحة لخدمة ما بعد البيع وشبكة الشحن الفائق (Supercharger)، إذ أعلنت الشركة عن إقامة 8 محطات شحن فقط في دلهي ومومباي قبل بدء التسليم في الربع الثالث من هذا العام، دون تفاصيل إضافية عن تغطية باقي المدن.

ماسك وخلافاته السياسية تؤثر في صورة تيسلا

علاوة على ذلك، أثرت التحولات السياسية لإيلون ماسك ومواقفه المثيرة للجدل، خصوصًا بعد تقاربه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صورة تيسلا في الأسواق الخارجية.

تيسلا لـ1% فقط

طرحت تيسلا سيارة Model Y في الهند بسعر يبدأ ب 68,000 دولار، وهو أعلى بكثير من سعرها في الولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى استيرادها من الصين كسيارة كاملة البناء (CBU)، مما يرفع من الرسوم الجمركية.

هذا السعر يضع تيسلا في فئة السيارات الفاخرة التي تشكّل 1% فقط من السوق الهندي، والتي تهيمن عليها شركات أخري ، ويُتوقع ألا تنافس تيسلا فعليًا هذه العلامات في الوقت الحالي، حسب محللين.

تأثير غير مباشر على السوق

رغم التقييمات السلبية، يعتقد خبراء أن دخول تيسلا سيساهم في تعزيز الوعي بالسيارات الكهربائية في الهند، حتى لو لم تحقق مبيعات كبيرة في البداية، و وجود تيسلا قد يدفع المستهلكين للتفكير في السيارات الكهربائية”.

مع ذلك، تظل الأسئلة معلقة حول مستقبل تيسلا في الهند، ما لم تستجب الشركة لمطالب الأوفياء الذين دعموها منذ اليوم الأول، وتعيد بناء الثقة المفقودة.