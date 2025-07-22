شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز iPad Pro القادم من Apple سيحصل على كاميرتين أماميتين والان مع تفاصيل الخبر

قال مارك جورمان من بلومبرج، أنه من المتوقع أن يكون جهاز iPad Pro المزود بشريحة M5 سهل الاستخدام لالتقاط صور سيلفي في الوضع الأفقي أو الرأسى.

وستضيف آبل كاميرا أمامية ثانية على حافة الصورة الشخصية لجهاز iPad Pro القادم المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وقد يبدو هذا ترقية صغيرة لجودة الحياة، ولكنه يعني أن iPad Pro يمكنه استخدام أي من الكاميرتين لمركز الموضوع لالتقاط صور سيلفي أو مكالمات FaceTime.

جهاز iPad Pro

بالمقارنة مع طرز iPad السابقة، فإن جهاز iPad Pro القادم بأحدث شرائح السيليكون من Apple يزيل لعبة تخمين مكان الكاميرا الأمامية، في الماضي، وكانت طرز iPad تحتوي على كاميرا أمامية واحدة فقط بجانب حافة الصورة الشخصية، لكن آبل قررت نقلها إلى الجانب الأفقي في عام 2024 مع iPad Pro M4، ورحب مالكو iPad Pro الذين يستخدمون أجهزتهم في الغالب في الوضع الأفقي بهذا التغيير، لكن أولئك الذين فضلوا حمله عموديًا وجدوا أنه من الصعب فتحه من خلال Face ID.

إلى جانب الكاميرا الأمامية الجديدة، من المتوقع أن يشهد جهاز iPad Pro الجديد ترقيات طفيفة في الأداء وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بفضل شريحة M5 المُحسّنة، إلى جانب iPad Pro، وأفادت التقارير أن آبل تتطلع إلى تحديث أجهزة Vision Pro وMacBook Pro وMac mini وiMac بشرائحها من الجيل التالي.