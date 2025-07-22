شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نموذج Grok 4 يقفز بإيرادات التطبيق 325% متفوقًا على "الرفقاء الذكاءيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي تثير فيه شخصيات الذكاء الاصطناعي المصاحبة لتطبيق Grok الجدل بعفويتها وتفاعلها غير المصفّى، يبدو أن نموذج الذكاء الجديد Grok 4 هو من يدفع فعليًا عائدات الشركة إلى الأعلى، وليس تلك الشخصيات المثيرة للجدل.

أطلقت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك نموذج Grok 4 في وقت متأخر من يوم 9 يوليو، وسرعان ما قفزت الإيرادات الإجمالية لتطبيق Grok على نظام iOS بنسبة 325% لتصل إلى 419,000 دولار يوم الجمعة 11 يوليو، بعد أن كانت 99,000 دولار فقط قبل إطلاق النموذج الجديد، وفقًا لتقرير من شركة تحليل التطبيقات Appfigures.

ورغم تراجع الإيرادات قليلًا خلال الأيام التالية، إلا أنها بقيت مرتفعة عن المعتاد، حيث سجلت أكثر من 367,000 دولار يوميًا لبضعة أيام قبل أن تنخفض إلى 310,000 دولار في 14 يوليو.

نمو هائل في التنزيلات

شهد التطبيق أيضًا قفزة في عدد التنزيلات على iOS، حيث ارتفعت بنسبة 279% لتصل إلى 197,000 تنزيل يوميًا في 11 يوليو، مقارنة بـ 52,000 تنزيل فقط في اليوم السابق لإطلاق Grok 4.

ولكن، وعلى الرغم من الضجة الإعلامية حول الرفقاء الذكاءيين (AI Companions) التي تم إضافتها في 14 يوليو، لم يكن تأثيرها على الإيرادات بنفس الزخم، فبينما ساهمت في رفع التنزيلات بنسبة 40% لتصل إلى 171,000 تنزيل يوميًا، لم ترتفع الإيرادات إلا بنسبة 9% فقط لتسجل 337,000 دولار.

الاشتراكات المدفوعة تدفع الإيرادات

أطلقت xAI إلى جانب Grok 4 خطة اشتراك جديدة باسم SuperGrok Heavy، وهي الأعلى سعرًا حتى الآن بقيمة 300 دولار شهريًا، وتمنح المستخدمين وصولًا مبكرًا إلى Grok 4 Heavy وميزات حصرية أخرى. ويبدو أن عددًا صغيرًا من المشتركين في هذه الفئة كافٍ لدفع الإيرادات بشكل كبير، نظرًا لسعر الاشتراك المرتفع.

ويُشار إلى أن هذه الأسعار تُعد أغلى من عروض مشابهة من منافسين كبار مثل OpenAI وGoogle وAnthropic، ما يطرح تساؤلات حول القيمة الحقيقية لهذه الاشتراكات.

ترتيب متقدم في متجر التطبيقات

أدت الطفرة في الاهتمام بـGrok إلى صعوده في متجر App Store بالولايات المتحدة، حيث احتل المرتبة الثالثة على مستوى التطبيقات عمومًا، والثانية في فئة الإنتاجية بحلول 12 يوليو، ومع ذلك، تراجع الاهتمام قليلًا خلال الأسبوع التالي، ليصل إلى المركز 17 عمومًا، مع بقائه في المرتبة الثانية ضمن فئة الإنتاجية، حسب بيانات Appfigures.

التحليل يركّز على iOS فقط

ركّز تقرير Appfigures على بيانات iOS، نظرًا لكونها أكثر اكتمالًا، في حين لا تزال بيانات Google Play قيد المعالجة ولم تتوفّر بعد سوى حتى 14 يوليو.

رغم أن شخصيات Grok الذكية والمسلية قد تكون المحفّز للفضول والتنزيلات، فإن النجاح المالي الحقيقي للتطبيق مرتبط مباشرة بإطلاق النموذج المتقدّم Grok 4 وخطط الاشتراك المرتفعة الثمن التي رافقته. ما يزال الطريق طويلًا أمام رفقاء الذكاء الاصطناعي ليشكّلوا مصدر دخل مؤثر، لكن من الواضح أن xAI تعرف كيف تُحوّل النماذج إلى أرباح.