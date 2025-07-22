شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 1000 كيلو فى الساعة.. قطارات ماجليف الصينية تتخطى سرعة الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

تختبر الصين قطارات ماجليف عالية السرعة تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، وقد تكون أسرع من الطائرات، وأجرى مهندسون فى مختبر دونغهو فى الصين مؤخرا اختبارا لقطار ماجليف جديد قادر على الوصول إلى سرعة 1000 كيلومتر فى الساعة، وهو أسرع من بعض الطائرات التجارية.



قطار ماجليف

قطارات ماجليف قيد الخدمة بالفعل فى أجزاء معينة من العالم، لكنها لا تزال (فى معظمها) أبطأ من الطائرات، ولكن هذا على وشك التغيير على الأرجح، حيث يختبر مختبر دونغهو، وهو منشأة بحثية فى هوبى، الصين، قطارات قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 620 ميلا فى الساعة، أى ما يعادل حوالى 1000 كيلومتر فى الساعة، بحسب ما ذكر موقع supercarblondie.

للتوضيح، لا يمكن لطائرة بوينج 737 الوصول إلا إلى سرعة قصوى تبلغ 940 كم/ساعة، بينما طائرة إيرباص A321 أبطأ، حيث تبلغ سرعتها القصوى 876 كم/ساعة.

من الواضح أنه لا يمكن استخدام القطار للسفر من باريس إلى دبى، على سبيل المثال، ولكن يمكن لهذه القطارات أن تحل محل القطارات التقليدية فى الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة أو الصين.



القطارات الصينية

قطارات ماجليف رائجة.

قدرة هذه القطارات على الوصول إلى هذه السرعات قد يكون خبرا سارا، ولكن هناك المزيد من الأخبار السارة لأن قطارات ماجليف ليست مجرد وهم فهى موجودة بالفعل، وهى فى الخدمة بالفعل، إذ طورت الصين قطارا يتجاوز سرعته 600 ميل فى الساعة، وأسرع قطار فى العالم، وهو أيضا فى الصين، يستخدم تقنية ماجليف، و"ماجليف" هو اختصار لـ "الرفع المغناطيسى".

يعاكس الرفع المغناطيسى تأثير الجاذبية، مما يسمح للقطار بالانزلاق فى الهواء والتقدم للأمام، وما هو ما يجعل رحلة القطار أكثر هدوءا وسلاسة وسرعة، مع أن قطارات "ماجليف" تعمل بالفعل، إلا أنها لا تزال نادرة نسبيا، ولكن من الواضح أن هذا سيتغير قريبا.