وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بـالبنك الأهلى 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيه للشراء و49.1 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة