شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعمل على تحديث قد يغير طريقة تصفح Reels داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

يختبر تطبيق إنستجرام تحديثًا جديدًا من المتوقع أن يحدث تغييرًا كبيرًا في طريقة تفاعل المستخدمين مع مقاطع Reels، وستكون أصابعك ممتنة له، المنصة التابعة لشركة ميتا والمتخصصة في مشاركة الصور والفيديوهات، بصدد إطلاق ميزة طالما طلبها المستخدمون، وهي:التمرير التلقائي أثناء مشاهدة Reels، بهدف جعل تجربة التصفح أكثر سلاسة.

ورغم أن الشركة لم تُعلن رسميًا عن الميزة بعد، فإن التقارير تشير إلى أنها قيد الاختبار حاليًا، ومن المتوقع أن يتم طرحها على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة.

الهدف من هذه الميزة هو تقليل الحاجة للنقر أو التمرير المتكرر على الشاشة، خاصة للمستخدمين الذين يقضون وقتًا طويلًا في مشاهدة Reels داخل التطبيق، وبدلًا من الانتقال اليدوي من فيديو إلى آخر، سيقوم التطبيق تلقائيًا بتشغيل الفيديو التالي بمجرد انتهاء الحالي وهي خطوة بسيطة ولكنها قد تحدث فرقًا كبيرًا في راحة المستخدم وتحسين التجربة.

وبالنسبة لمن يشاهدون ريلز لساعات طويلة أو أثناء أداء مهام أخرى، فقد تكون هذه الميزة بمثابة تغيير جذري، فهي لا تعزز فقط من سهولة الوصول والاستخدام، بل تُلبي أيضًا الحاجة إلى تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وراحة، شبيهة بتجربة تشغيل الفيديو التلقائي في تيك توك أو يوتيوب.

وعند وصول التحديث إلى جهازك، سيكون تفعيل الميزة أمرًا بسيطًا، كل ما عليك فعله هو فتح أي Reel، ثم النقر على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في الركن السفلي الأيمن من الشاشة، وستظهر لك خيار "تشغيل التمرير التلقائي"، بمجرد تفعيله سيبدأ التطبيق بالانتقال تلقائيًا إلى الفيديو التالي بعد انتهاء كل مقطع.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الميزة اختيارية، حيث يمكن للمستخدمين تشغيلها أو إيقافها حسب تفضيلاتهم الشخصية، مما يمنحهم المرونة والتحكم الكامل في طريقة تصفح المحتوى.

تعد الهند السوق الأكبر عالميًا بالنسبة لمحتوى Reels على إنستجرام، حيث يضم التطبيق أكثر من 380 مليون مستخدم نشط في البلاد، وقد أصبحت ريلز عنصرًا أساسيًا في استراتيجية إنستجرام لزيادة التفاعل، وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق ينفق على مشاهدة ريلز.

وفي هذا السياق، تصبح ميزة مثل التمرير التلقائي ضرورية لتحسين تجربة المستخدم، خاصة خلال جلسات المشاهدة الطويلة، وحتى الآن كان غياب خيار التمرير التلقائي أحد أكثر الشكاوى شيوعًا بين المستخدمين، حيث أعرب كثيرون عن انزعاجهم من ضرورة التمرير اليدوي المستمر، ويبدو أن هذا التحديث يأتي استجابة مباشرة لهذا المطلب، لتحسين تجربة الاستخدام وجعلها أكثر سلاسة وراحة.