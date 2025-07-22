شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق iPad Pro بشريحة M5 وكاميرتين أماميتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير نشره حساب Apple Hub نقلًا عن الصحفي الموثوق مارك جورمان، أن شركة آبل تستعد لإطلاق إصدار جديد من جهاز iPad Pro خلال عام 2025، مدعومًا بشريحة Apple M5 الجديدة، مع تصميم متطور يضم كاميرتين أماميتين.

ووفقًا للمعلومات، ستحتوي النسخة المرتقبة من iPad Pro على كاميرا أمامية أفقية كما هو معتاد، بالإضافة إلى كاميرا جديدة بوضعية بورتريه (عمودية)، وهي خطوة ستعزز تجربة المستخدم في مكالمات الفيديو وتطبيقات الواقع المعزز، وتتيح خيارات أكثر مرونة لتسجيل المحتوى.

تحديثات أنظمة آبل: إصدارات تجريبية قادمة

في السياق ذاته، أعلنت آبل عن اقتراب طرح النسخ التجريبية العامة من أنظمتها الجديدة، والتي تشمل:

• iOS 26

• iPadOS 26

• macOS Tahoe

• tvOS 26

• HomePod Software 26

• watchOS 26

• تحديث Firmware جديد لسماعات AirPods

وأوضحت الشركة أن المستخدمين المسجلين في برنامج “Apple Beta Software” سيتمكنون من تجربة هذه الإصدارات والمساهمة في تحسينها عبر إرسال آرائهم واقتراحاتهم قبل الطرح الرسمي.

منافسة مرتقبة

تتزامن هذه التحسينات مع تغييرات كبيرة في سوق الأجهزة اللوحية، حيث تسعى آبل إلى الحفاظ على ريادتها من خلال تقديم تقنيات جديدة مثل شرائح السيليكون المتطورة “M5”، والتوسع في خصائص الكاميرا وواجهة الاستخدام، وسط منافسة شرسة من شركات مثل سامسونج ومايكروسوفت.