شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تلغى إطلاق قمرين صناعيين للإنترنت قبل 11 ثانية من الإقلاع والان مع تفاصيل الخبر

ألغت سبيس إكس إطلاق قمرين صناعيين للاتصالات قبيل الإقلاع، حيث كان من المقرر إطلاق صاروخ فالكون 9، مُحمّلًا باثنين من مركبات الإنترنت الفضائية O3b mPOWER التابعة لشركة SES، من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، لكن ذلك لم يحدث، فأعلنت سبيس إكس عن إلغاء الإطلاق قبل 11 ثانية فقط من الإقلاع.

وفقا لما ذكره موقع "space"، امتدت نافذة الإطلاق لنحو 90 دقيقة أخرى، لكن الشركة سرعان ما قررت التوقف عن الإطلاق ليوم كامل.

قالت سبيس إكس عبر X: "ألغينا إطلاق المهمة اليوم، ونستهدف الآن موعد الإطلاق غدًا، فإن المركبة والحمولة لا تزالان في حالة جيدة".

ولم تُوضح الشركة سبب الإلغاء بعد، فيما تتكون مجموعة أقمار mPOWER التابعة لشركة SES، ومقرها لوكسمبورج، من ثمانية أقمار صناعية فى مدار أرضى متوسط، أطلقتها سبيس إكس جميعها، والشبكة جاهزة للعمل، لكنها لم تكتمل بعد؛ وستضم في النهاية 13 مركبة فضائية.