شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أوبن إيه أى" تكشف أن ChatGPT يتلقى أكثر من مليارى طلب يوميًا من المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي رواجًا متزايدًا، ويبدو أن هيمنة جوجل على سوق البحث بدأت تواجه منافسة حقيقية، فقد أعلنت شركة OpenAI أن روبوت الدردشة التابع لها ChatGPT بات يتلقى أكثر من ملياري طلب يوميًا من المستخدمين حول العالم.

في الوقت الذي بدأت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي في أخذ مكان أدوات البحث التقليدية، تستفيد OpenAI من هذا التوجه وتحقيق رواج واسع بين ملايين المستخدمين، ووفقًا لما كشفته الشركة لموقع Axios، فإن خوادمها تتعامل حاليًا مع 2.5 مليار طلب يوميًا.

المثير للاهتمام أن أكثر من 330 مليون فقط من هذه الطلبات اليومية تأتي من داخل الولايات المتحدة، مما يشير إلى توسع كبير في قاعدة مستخدمي ChatGPT عالميًا، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبات اليومية تضاعف تقريبًا مقارنة بما كان عليه في ديسمبر الماضي، حيث سجل حينها مليار طلب يوميًا.

ومع ذلك، لا تزال جوجل متفوقة بشكل كبير، حيث تتلقى محركتها للبحث أكثر من 15 مليار طلب بحث يوميًا، ما يوضح الفجوة الكبيرة التي لا يزال على ChatGPT وأدوات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تجاوزها قبل أن تشكل تهديدًا مباشرًا لهيمنة جوجل.

ومن جانبها، تستعرض جوجل خارطة طريقها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج نموذج Gemini داخل محرك البحث عبر وضع "الوضع الذكي"، إلى جانب إدراج نتائج تم تنظيمها بواسطة الذكاء الاصطناعي في "Discover" ومنتجات جوجل الأخرى، كما أعلنت خلال مؤتمرات Google I/O الأخيرة.

ويبدو أن OpenAI تمتلك العديد من الأوراق الرابحة لتعزيز استخدام ChatGPT خلال السنوات القادمة، إذ أطلقت مؤخرًا ميزة وكلاء ChatGPT (Agents) لمشتركي الخدمة المدفوعة، وهي ميزة تحاكي وظائف وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين الذين ظهروا مؤخرًا.

وقالت الشركة: "ChatGPT يمكنه الآن القيام بالمهام نيابة عنك باستخدام جهازه الخاص، ومعالجة المهام المعقدة من البداية للنهاية"، وهو ما يختصر فكرة وكيل الذكاء الاصطناعي.

لكن على عكس العديد من الأدوات المنافسة، تستفيد OpenAI من قدراتها المتقدمة وبياناتها الضخمة لتقديم تجربة سلسة وفعالة.

وليس هذا فقط، بل إن OpenAI تخطط لإطلاق نموذج GPT-5.0 خلال عام 2025، والذي سيعزز من قدرات ChatGPT ويوسع من مجالات استخدامه وتطبيقاته في الذكاء الاصطناعي.