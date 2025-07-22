شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من iOS 26 غدا 23 يوليو.. أبرز مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لإطلاق النسخة التجريبية العامة من نظام التشغيل iOS 26 في 23 يوليو الجاري، وفقًا لتقرير نشره الصحفي الموثوق مارك جورمان عبر بلومبرج، ويتيح هذا الإصدار لعامة المستخدمين تجربة النظام الجديد قبل إطلاقه الرسمي في سبتمبر، بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف iPhone 17.

وقد شهد النظام عدة جولات اختبار من قِبل المطورين منذ الإعلان عنه في مؤتمر آبل العالمي للمطورين (WWDC)، أما الآن فقد أصبح جاهزًا ليصل إلى أيدي المستخدمين المهتمين عبر برنامج Apple Beta Software Program، الذي يمكن الانضمام إليه مجانًا.

الأجهزة المدعومة: نهاية الدعم لـ XR وXS

أحد أبرز التغييرات في iOS 26 هو توقف الدعم عن بعض الطرازات القديمة مثل iPhone XR وiPhone XS، وسيكون النظام متاحًا فقط لأجهزة iPhone 11 والأحدث، بالإضافة إلى iPhone SE الجيل الثاني والثالث.

أما الميزات المتعلقة بـ Apple Intelligence، فلن تكون متاحة إلا على هواتف iPhone 15 Pro وطرازات iPhone 16، نظرًا لاعتمادها على معالجات متقدمة تدعم الذكاء الاصطناعي.

تغييرات بصرية كبيرة بفضل تصميم “Liquid Glass”

التغيير البصري الأبرز في iOS 26 هو اعتماد تصميم جديد كليًا يُعرف باسم “Liquid Glass”، ويُعد أول تحديث جذري في واجهة النظام منذ iOS 7، يشمل التصميم الجديد أيقونات تطبيقات محدثة، حركات انتقال أكثر سلاسة، بالإضافة إلى خيارات تخصيص أوسع لشاشتي القفل والرئيسية.

تطبيقات مثل الكاميرا، الصور، وسفاري حصلت أيضًا على تحسينات في التصميم لتسهيل الاستخدام وتعزيز تجربة المستخدم.

ميزات الذكاء الاصطناعي: ترجمة فورية ودعم ChatGPT

يدمج التحديث أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة ضمن واجهة النظام، تشمل:

• ترجمة فورية للنصوص والصوت

• اقتراحات ذكية بناءً على محتوى الشاشة

• دعم مدمج لـ ChatGPT للمساعدة في تحليل المحتوى على الشاشة

• توليد رموز تعبيرية جديدة باستخدام ميزة Genmoji

• إنشاء صور مرحة عبر أداة Image Playground

• اختصارات مخصصة بناءً على سلوك الاستخدام

تحسينات في تطبيقات الهاتف والرسائل

شهد تطبيق الهاتف إعادة تصميم تجمع بين المكالمات الأخيرة والمفضلة والبريد الصوتي في مكان واحد، إلى جانب ميزات جديدة مثل:

• تصنيف المكالمات المجهولة تلقائيًا

• مساعد الانتظار (Hold Assist) لتقليل وقت الانتظار في المكالمات

أما تطبيق الرسائل، فقد حصل على مزايا مهمة مثل:

• خلفيات مخصصة للمحادثات

• إضافة استطلاعات الرأي داخل الدردشات

• عرض مؤشرات الكتابة في المحادثات الجماعية

• فلترة الرسائل من جهات غير معروفة في مجلد مستقل

مميزات إضافية:

• تطبيق جديد للألعاب تحت اسم Apple Games لتجميع وإدارة الألعاب بسهولة

• تحديثات في CarPlay تشمل دعم الأدوات المصغّرة (Widgets)، عرض المكالمات بشكل مدمج، وتثبيت المحادثات المهمة