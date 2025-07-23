شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads تُطلق أدوات تحليل متقدّمة لمساعدة صنّاع المحتوى على فهم أداء منشوراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Threads التابعة لشركة Meta، عن إطلاق تحديثات جديدة في أدوات التحليل (Insights)، تهدف إلى تمكين صُنّاع المحتوى من تتبّع أداء منشوراتهم بدقة أكبر وفهم مصدر انتشار محتواهم.

وبموجب التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى معلومات تفاعلية تفصيلية داخل قسم “التفاعلات”، تتضمن عدد الإعجابات، الردود، الاقتباسات، وإعادة النشر، كما أضافت المنصة قسمًا يُظهر نمو عدد المتابعين مدعومًا ببيانات جغرافية (مثل أكثر المدن والدول التي تضم المتابعين)، وبيانات ديموغرافية تشمل الفئة العمرية والجنس.

وتقدّم Threads أيضًا مخططًا زمنيًا جديدًا يتيح للمستخدمين تتبع أداء منشوراتهم على مدى فترة تمتد من 7 إلى 90 يومًا، مما يساعد في رصد التوجهات وتطوير استراتيجية المحتوى.

واحدة من أبرز الميزات الجديدة هي تمكين المستخدمين من معرفة مصدر اكتشاف منشوراتهم، خاصة أن منشورات Threads المؤهّلة يمكن أن تُعرض أيضًا لمستخدمي إنستغرام وفيسبوك،وستظهر الآن النسبة المئوية للمشاهدات التي جاءت من كل تطبيق، مما يعزز فهم المستخدمين لكيفية انتشار محتواهم خارج حدود المنصة.

وقالت Meta إن هذه الميزات تركّز على مساعدة صنّاع المحتوى في بناء جمهورهم، وتوسيع حضورهم الرقمي، والتعرف على أنواع المحتوى التي تلقى صدى لدى متابعيهم.

يأتي هذا التحديث بينما تواصل Threads تحقيق نمو متسارع، حيث كشفت بيانات من شركة Similarweb لتحليل السوق أن التطبيق يقترب بسرعة من منافسه الأبرز “X” (تويتر سابقًا) من حيث عدد المستخدمين النشطين عبر الهواتف المحمولة.

ففي يونيو 2025، سجّل تطبيق Threads على أنظمة iOS وAndroid ما يقرب من 115.1 مليون مستخدم نشط يوميًا، بنمو سنوي تجاوز 127.8%، في المقابل، بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا على “X” نحو 132 مليون مستخدم، لكن مع انخفاض في النمو السنوي بنسبة 15.2%.

ومع استمرار هذا الزخم، يبدو من المنطقي أن تقوم Threads بتزويد صنّاع المحتوى بأدوات تحليل متقدّمة تُمكّنهم من تحسين حضورهم وتوسيع تأثيرهم في مواجهة المنافسين.