شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة "التلخيص السريع" لمتابعة الرسائل غير المقروءة باستخدام الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور واتساب ميزة جديدة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقه على أندرويد، تهدف إلى تسهيل متابعة الرسائل غير المقروءة، ووفقًا لمُتتبع الميزات، يُجري التطبيق حاليًا اختبار ميزة "التلخيص السريع" أو Quick Recap، التي تُمكّن المستخدمين من تحديد عدد مُحدد من الدردشات والحصول على مُلخص للرسائل غير المقروءة الأكثر صلة في كل منها، مُقدّمًا بشكل مُفصّل.

ميزة "التلخيص السريع" في واتساب على أندرويد

في تقرير، أفاد مُتتبع ميزات واتساب، WABetaInfo، أن الميزة قيد التطوير لإصدارها في إصدار مُستقبلي من تطبيق المراسلة Meta Platforms لنظام أندرويد، وقد تم اكتشافها في الإصدار التجريبي 2.25.21.12 من تطبيق واتساب على أندرويد، بعد إطلاقها، قد يتمكن مستخدمو واتساب من إنشاء مُلخصات مُفصّلة لعدة دردشات لمتابعة الرسائل غير المقروءة بسهولة.



وبناءً على التسريبات، فسيُضاف خيار "التلخيص السريع" الجديد في قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ويقع هذا الخيار بين خياري "تحديد الكل" و"قفل المحادثات".

تُمكّن هذه الميزة المستخدمين من تحديد ما يصل إلى خمس محادثات لتلخيص سريع، مع توفير ملخص مفصل للرسائل غير المقروءة في كل محادثة.

ويزعم مُتتبّع الميزات أنها تُلغي الحاجة إلى مراجعة كل رسالة غير مقروءة في المحادثات الطويلة، ويُقال إن ميزة "التلخيص السريع" على واتساب تعتمد على المعالجة الخاصة، وهي بنية تحتية حاسوبية مبنية على بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) من ميتا، ووفقًا لميتا، يمنع هذا أي نظام تابع لجهة خارجية أو خاصة من الوصول إلى بيانات المستخدم أثناء معالجتها.

وينطبق الأمر نفسه على ميزة "التلخيص السريع"، ومع ذلك، يُقال إن نوافذ المحادثات التي تُفعّل فيها "خصوصية الدردشة المتقدمة" لا يمكن تضمينها في الميزة القادمة.

ويُشير مُتتبّع الميزات إلى أنها اختيارية تمامًا ومُعطّلة افتراضيًا، وبمجرد إطلاقها، يمكن للمستخدمين تفعيلها بالانتقال إلى إعدادات التطبيق.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، لا تزال ميزة "التلخيص السريع" على واتساب قيد التطوير، وهي غير متاحة حتى لمختبري النسخة التجريبية المسجلين عبر برنامج جوجل بلاي التجريبي، ولا تتوفر أي معلومات حول الجدول الزمني المحتمل لإصدارها.