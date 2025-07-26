شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الليفل 50 فى تيك توك.. تعرف على برنامج Gifter Level Up والان مع تفاصيل الخبر

يتمكن رواد تيك توك من الحصول على مكافآت لإظهار دعمهم لمنشئي المحتوى المفضلين لديهم من خلال برنامج Gifter Level Up من تيك توك، حيث يُعد بث تيك توك المباشر من أكثر ميزات التطبيق تفاعلية، ويتيح للمستخدمين التواصل مع المتابعين الذين يطرحون الأسئلة ويرسلون الرسائل في الدردشة، كما يمكن للمعجبين المخلصين تكريم المبدعين بإرسال هدايا خلال الجلسات المباشرة.

يتمكن أكثر المساهمين نشاطًا في تيك توك من الحصول على ميزات حصرية تُبرزهم، وتُعد ميزة Gifter Level Up في تيك توك طريقة تيك توك لشكر المستخدمين الذين يدعمون المبدعين خلال الجلسات المباشرة، وتُضفي هذه المكافآت لمسة مميزة على الرواد الدائمين، وتجعلهم أكثر وضوحًا للمبدعين الذين يُساهمون معهم، وتتكون من المستويات وصولا للمستوى 50.

ميزة الدخول المميزة والهدايا الحصرية

للحصول على ميزات Level Up في تيك توك، يجب على المشاهدين جمع نقاط الخبرة أولًا، حيث إن كسب النقاط سهلٌ جدًا، ولكنه ليس مجانيًا.

يبدأ الأمر بشراء عملات تُستخدم لشراء عناصر افتراضية لمنشئي المحتوى المفضلين لديهم، وأثناء بث مباشر على تيك توك، يمكن للمستخدمين الضغط على أيقونة الهدية أو الوردة واختيار "إعادة الشحن" لشراء العملات، وعند شراء العملاء للهدايا، يكسبون نقاط خبرة.

كما أنه كلما زادت قيمة الهدية، زادت نقاط المعجب الذي يربحها للارتقاء بمستواه بشكل أسرع، وعادةً ما تُشترى عملات تيك توك في حزم، ثم يمكن للمستخدم استخدامها لشراء الهدايا، على سبيل المثال، تُعد الوردة من أكثر الهدايا شيوعًا بفضل سعرها المناسب ووجودها كزر وصول سريع في قائمة البث المباشر على تيك توك للمشاهدين.

وتكون تكلفتها عملة واحدة فقط، أي حوالي 1.5 سنت أمريكي، ويمكن لمستخدمي تيك توك أيضًا إرسال مخروط آيس كريم أو زجاجة أمنيات مقابل عملة واحدة فقط.

أما الراغبون في إنفاق المزيد لمكافأة منشئي المحتوى المفضلين لديهم والارتقاء بمستواهم، فيمكنهم شراء المزيد من العملات للحصول على هدايا أكثر تكلفة، ومع اجتياز العميل لكل مستوى وحصوله على شارات، يفتح امتيازات.