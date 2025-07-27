شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يُظهر iPhone 17 باللون الأخضر اللامع بتصميم أنيق ومختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مؤخرًا فيديو جديد على منصة X (تويتر سابقًا) يُظهر النسخة الخضراء من هاتف iPhone 17، بتصميم لافت وألوان مبهجة، مما زاد من حماس المستخدمين حول الشكل النهائي لسلسلة آيفون القادمة من آبل، الفيديو نُشر من قبل الحساب المعروف بالتسريبات التقنية Majin Bu، والذي يحظى بثقة كبيرة في أوساط متابعي أخبار التقنية.

في الفيديو، يظهر الهاتف بلون أخضر ليموني فاتح مع لمسات لامعة وانعكاسات ضوئية على الظهر الزجاجي، بالإضافة إلى حواف معدنية بلون أخضر داكن أكثر انسجامًا مع تصميم الجهاز، كما يبدو أن وحدة الكاميرا المزدوجة أصبحت أكثر بروزًا، بإطار معدني أنيق يُبرز العدسات بشكل واضح.

يُتوقع أن يكون هذا التصميم من نصيب النسخ العادية من iPhone 17 أو نسخة Plus، والتي دائمًا ما تركز فيها آبل على تقديم ألوان شبابية ومتجددة، في محاولة لاستقطاب شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصًا الفئات الأصغر سنًا.

الفيديو لا يتضمن أي تفاصيل فنية عن العتاد الداخلي أو المواصفات، لكنه يأتي ضمن سلسلة من التسريبات البصرية التي ظهرت في الأيام الماضية، والتي تشمل ألوانًا مثل البنفسجي والأزرق، ما يؤكد نية آبل تقديم لوحة ألوان جديدة كليًا في إصدار 2025.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تزداد فيه الترقبات لإطلاق سلسلة iPhone 17، وسط شائعات عن تغييرات جذرية في التصميم الخارجي وأداء الكاميرات والبطارية.



