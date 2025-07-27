شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ Vega C الأوروبي يطلق قمر صناعى لرسم خرائط الكربون ومراقبة الأرض والان مع تفاصيل الخبر

انطلق بنجاح قمر صناعي لرسم خرائط ثاني أكسيد الكربون وأربع مركبات فضائية لرصد الأرض من أمريكا الجنوبية، حيث انطلق صاروخ فيجا سي Vega C ، الذي تشغله شركة أريان سبيس الفرنسية، من ميناء كورو الفضائي الأوروبي في غيانا الفرنسية، ويحمل الصاروخ المكون من أربع مراحل، والذي يبلغ ارتفاعه 35 مترًا (115 قدمًا)، خمسة أقمار صناعية في المهمة التي أطلقت عليها أريان سبيس اسم VV27.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان أحدها مشروع MicroCarb، وهو مشروع تقوده وكالة الفضاء الفرنسية CNES، وكتب مسؤولو CNES في وصف المهمة أن هذا القمر الصناعي، الذي يزن 180 كيلوجرامًا (400 رطل)، "مُصمم لرسم خرائط لمصادر ومصارف ثاني أكسيد الكربون (CO2)، أهم غازات الدفيئة ،على نطاق عالمي".

سيتمكن MicroCarb من تحديد تركيزات ثاني أكسيد الكربون بدقة جزء واحد في المليون، وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 404 أميال (650 كيلومترًا)، لمدة خمس سنوات على الأقل، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

ستُشكل الأقمار الصناعية الأربعة الأخرى كوكبة CO3D (كوكبة البصريات ثلاثية الأبعاد) التابعة لمركز CNES لرصد الأرض، وتزن كل مركبة فضائية في هذه المجموعة الرباعية حوالي 550 رطلاً (250 كجم)، وستعمل في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 312 ميلاً (502 كيلومتر) لمدة ست سنوات على الأقل، وفقًا لمركز CNES.

وذكر مركز CNES في وصفه للمهمة أن الأقمار الصناعية، التي انشأتها شركة إيرباص، "تتميز بأداة بصرية فريدة بدقة مكانية تبلغ حوالي 50 سم (20 بوصة) في النطاقات المرئية الحمراء والخضراء والزرقاء وفي الأشعة تحت الحمراء القريبة، وبعد المعالجة الأرضية، ستُنتج بياناتهم خرائط ثلاثية الأبعاد لجميع أسطح الأرض بين خطي عرض -60 درجة و+70 درجة."

نُشرت أقمار CO3D في الموعد المحدد بعد حوالي 57 دقيقة من الإقلاع، وتبعتها MicroCarb بعد 44 دقيقة، وكانت VV27 هي الإطلاق الخامس إجمالاً لصاروخ Vega C، والثالث منذ أن تسبب خلل في المرحلة الثانية من الصاروخ في فشل المهمة في ديسمبر 2022.

كانت آخر ثلاث رحلات، بما في ذلك رحلات الليلة، ناجحة جميعها، كما أطلق صاروخ Vega C قمر Sentinel-1C لرصد الأرض ومركبة Biomass الفضائية لرصد الغابات، وكلاهما من مهمات وكالة الفضاء الأوروبية، في ديسمبر 2024 وأبريل 2025 على التوالي.