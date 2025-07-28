شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ترفع دقة كاميرات آيفون برو تدريجيًا حتى 2025: جميع العدسات 48 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور تدريجي مثير لقدرات التصوير في هواتف آيفون، كشفت “Apple Club” المتخصصة بأخبار شركة آبل عن مسار تحديثات الكاميرا في طرازات iPhone Pro منذ عام 2023 وحتى 2025، ويبدو أن آبل تعتمد استراتيجية تصعيد متوازن لدقة العدسات الثلاث، وصولًا إلى توحيدها جميعًا بدقة 48 ميجابكسل بحلول العام المقبل.

في iPhone 15 Pro / Max (2023):

اقتصرت الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل على العدسة الرئيسية فقط، بينما بقيت العدستين (الواسعة والتقريب) بدقة 12 ميجابكسل.

في iPhone 16 Pro / Max (2024):

انضمت العدسة الواسعة Ultra-Wide إلى نادي الـ48 ميجابكسل، بينما بقيت العدسة المقربة Telephoto بدقة 12 ميجابكسل.

في iPhone 17 Pro / Max (2025):

ستشهد الكاميرات ترقية كاملة لجميع العدسات الثلاث العدسة الرئيسية، الواسعة، والمقربة لتصل كلها إلى دقة 48 ميجابكسل، ما يجعل هذا الإصدار الأول من نوعه الذي يتمتع بكاميرا ثلاثية العدسات بهذه الجودة المتساوية.

وتعكس هذه التحديثات تركيز آبل على تحسين تجربة التصوير الاحترافي على أجهزة آيفون، وخاصةً لمستخدمي طرازات Pro الذين يعتمدون على هواتفهم في التصوير الفوتوغرافي والفيديوهات عالية الدقة، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في رفع مستوى التنافس بين آبل والشركات الأخرى في سوق الهواتف الذكية، خصوصًا في مجالات التصوير الليلي والتصوير السينمائي.

