شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قريبًا على واتساب تمكنك من استخدام صور فيسبوك وإنستجرام دون تحميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد، تتيح لهم استخدام صورهم الشخصية على فيسبوك أو إنستجرام على تطبيق المراسلة دون الحاجة إلى تحميلها يدويًا.

تُختبر الميزة حاليًا في نسخة تجريبية، ومن المتوقع أن تُبسط عملية إعداد صورة عرض واتساب من خلال ربط التطبيق بمنصات ميتا الأخرى.

وفقًا للتفاصيل التي نشرها متتبع ميزات واتساب WABetaInfo، تختبر الشركة الميزة في إصدار واتساب التجريبي لنظام أندرويد مع هذا الإصدار، حيث يُقال إن المستخدمين سيتمكنون من رؤية خيارات جديدة في قسم إعدادات الملف الشخصي بالتطبيق، إلى جانب الخيارات المعتادة مثل الكاميرا، والمعرض، والصورة الرمزية، وMeta AI، كما سيتم إضافة مصدرين جديدين لصور الملف الشخصي - فيسبوك وإنستجرام.

وحتى الآن، كان على أي شخص يرغب في استخدام صورة من فيسبوك أو إنستجرام كصورة شخصية على واتساب، فيجب عليه تنزيل الصورة من المنصتين أولًا ثم تحميلها عبر معرض الصور على الهاتف.

وتُغني هذه الميزة الجديدة عن هذه الخطوة الإضافية وتُسرّع العملية للمستخدمين الذين يحتفظون بهوية واحدة على جميع منصات ميتا، حيث يُقال إن هذه الميزة متاحة من قسم الملف الشخصي في قائمة الإعدادات وسيتمكن المستخدمون من النقر على صورة الملف الشخصي الحالية واختيار فيسبوك أو إنستجرام لاستيراد صورة جديدة، ولكن للاستفادة من هذه الميزة، سيحتاج مستخدمو واتساب إلى ربط حساباتهم بمركز حسابات ميتا، فقد أطلقت ميتا هذا النظام لتسهيل إدارة حسابات المستخدمين على فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

ويدعم هذا التكامل بالفعل ميزات مثل نشر القصص عبر منصات متعددة أو استخدام تسجيل دخول واحد عبر تطبيقات متعددة والآن، ومع إمكانية استيراد صور الملفات الشخصية، يتقدم واتساب خطوة أخرى نحو توفير تجربة أكثر ترابطًا ضمن بيئة ميتا، لكن للعلم فإن هذه الميزة لن تُفعّل تلقائيًا

و وفقًا لموقع WABetaInfo، سيتمكن المستخدمون من ربط حساباتهم أو الاحتفاظ بها منفصلة، وسيتم تعطيل الميزة افتراضيًا، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تفعيلها فقط إذا رغبوا في ذلك، و أيضًا، على الرغم من هذه المزامنة بين المنصات، سيواصل واتساب توفير نفس مستوى الخصوصية، بما في ذلك التشفير الشامل.