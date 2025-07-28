شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تنبيه الزلزال على نظام أندرويد.. تعرف على كيفية تفعيله على الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

تضرب الزلازل يوميًا فى جميع أنحاء العالم، وغالبًا دون سابق إنذار، وفى حين أن العديد من هذه الزلازل طفيفة ولا تسبب أى أضرار، فإن مناطق بعض الدول معرضة للزلازل بشكل أكبر من غيرها.

ولا يمكننا الآن إيقاف الكوارث الطبيعية، ولكن يمكن للتكنولوجيا أن تساعدنا على البقاء في حالة تأهب وإيجاد مكان آمن في الوقت المناسب ، ولتنبيه المستخدمين بشأن الزلازل، توفر جوجل نظام إشعارات مخصصًا لمستخدمى هواتف أندرويد.



وطورت جوجل نظام أندرويد لتنبيهات الزلازل للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولهذه الميزة، تستخدم الشركة هواتف المستخدمين الذكية كأجهزة قياس زلازل صغيرة ترصد الزلازل وتُصدر تحذيرات مبكرة للمستخدمين، وعند دمجه مع بيانات من أجهزة أخرى، يُمكنه تقدير موقع الزلزال وشدته بسرعة.

وفي حال رصد الهاتف حركة غير عادية، يُرسل البيانات، بالإضافة إلى موقعه التقريبي، إلى خوادم جوجل ، وعندما تلتقط أجهزة كافية من المنطقة إشارات مماثلة، يُؤكد النظام وقوع زلزال ويُرسل تنبيهات إلى المستخدمين في المناطق المتضررة.

وفي مناطق مثل كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن، تعاونت جوجل أيضًا مع شبكة ShakeAlert، التى تستخدم أكثر من 1600 مستشعر زلزالي لرصد الزلازل، وتُغذى هذه المستشعرات نظام أندرويد بالبيانات، الذى يُرسل بدوره تحذيرات للمستخدمين القريبين، وأصبحت جوجل تُرسل الآن نوعين من التنبيهات إلى هواتف أندرويد.

قبل البدء: تأكد من أن هاتفك يعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أحدث.

تأكد من اتصال إنترنت نشط وتفعيل خدمات الموقع.

بعد ذلك، اضغط على أيقونة الإعدادات في هاتفك وانتقل إلى "السلامة والطوارئ".

إذا لم تجدها، فافتح "الموقع" واضغط على "متقدم" ابحث هنا عن "تنبيهات الزلازل" في القائمة.

إذا كان المفتاح مُطفأً، فقم بتشغيله.

بمجرد تفعيله، ستتلقى تنبيهات حتى لو لم تكن تستخدم هاتفك بنشاط، مما يمنحك ثوانٍ ثمينة للتصرف.

حتى بضع ثوانٍ من التحذير تُحدث فرقًا كبيرًا. فهي تمنحك الوقت الكافي للاختباء، والاحتماء تحت أثاث متين، وحماية أحبائك.

كيفية تفعيل تنبيهات الزلازل على هاتف أندرويد .. اتبع الخطوات التالية: