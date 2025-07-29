شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم يضيف تلخيصات بالذكاء الاصطناعى لمراجعات المتاجر لتحسين تجربة التسوق فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لمتصفحها الشهير Google Chrome، يتضمن ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة المتسوقين في الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات شراء أفضل وأكثر أمانًا.

الميزة الجديدة، التي ستتوفر في البداية على إصدار كروم لسطح المكتب وباللغة الإنجليزية فقط، تعمل من خلال أيقونة تظهر إلى يسار شريط عنوان الموقع الإلكتروني. عند الضغط عليها، تظهر نافذة منبثقة تُقدّم ملخصًا ذكيًا لتقييم المتجر من حيث جودة المنتجات، تجربة التسوق، الأسعار، خدمة العملاء، وسياسات الإرجاع.

وتستند هذه التقييمات الذكية إلى مراجعات وشهادات من مجموعة واسعة من الشركاء المتخصصين في تقييم المتاجر عبر الإنترنت، من بينهم:

Bazaarvoice، Bizrate Insights، Reputation. com، Reseller Ratings، ScamAdviser، Trustpilot، TurnTo، Yotpo، Verified Reviews وغيرهم.

ووفقًا لجوجل، تهدف الميزة إلى توفير تجربة تسوق أكثر أمانًا وكفاءة للمستهلكين، مع مساعدتهم في التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية بسرعة دون الحاجة إلى البحث يدويًا عن المراجعات.

وفي الوقت ذاته، تساعد هذه الخطوة جوجل فى منافسة المزايا الذكية المتقدمة التى قدمها عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون”، الذي بات يستخدم الذكاء الاصطناعى لتلخيص مراجعات المنتجات، وتقديم اقتراحات مخصصة، ومقارنات تلقائية، وحتى المساعدة فى اختيار الملابس المناسبة.

ويأتي هذا التحديث بينما تواجه جوجل لأول مرة منذ سنوات منافسة حقيقية فى سوق المتصفحات من قبل متصفحات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل:

Comet من شركة Perplexity، وArc من The Browser Company، وOpera Neon، بالإضافة إلى مشاريع متوقعة من شركات تقنية كبرى مثل OpenAI.

وتعمل جوجل حاليًا على تطوير وكيل ذكى (AI Agent) يمكنه تنفيذ الأوامر داخل كروم نيابة عن المستخدم، كما بدأت مؤخرًا في دمج مساعدها الذكي Gemini فى المتصفح، لمشتركى خدمة Gemini.

هذه التحركات تأتى ضمن رؤية أشمل لجعل جوجل منصة تسوق ذكية متكاملة، تشمل البحث عن المنتجات، التوصيات الشخصية، تجربة الملابس افتراضيًا، تتبع الأسعار، والتسوّق فى وضع "الذكاء الاصطناعى"، بالإضافة إلى ميزة الدفع الذكي بالذكاء الاصطناعي (Agentic Checkout) التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر Google I/O 2025.

وستُطلق جوجل أيضًا هذا الخريف ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بالحصول على إلهام لاختيار الأزياء وتصاميم الغرف المنزلية عبر وضع AI Mode.