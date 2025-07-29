شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤكد: ميزة تحويل النص إلى فيديو قادمة إلى Grok فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن منصة الذكاء الاصطناعي Grok ستبدأ بطرح ميزة تحويل النص إلى فيديو في أكتوبر 2025، وذلك ضمن جهود الشركة لتوسيع قدراتها الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد ماسك الخبر عبر منشور له على منصة X، مشيرًا إلى أن الميزة الجديدة ستتوفر قريبًا على تطبيق Grok، وكتب: “ستتمكنون قريبًا من إنشاء مقاطع فيديو عبر Grok. قوموا بتحميل تطبيق @Grokapp المستقل واشتركوا”.

وأوضحت الحسابات الرسمية لمنصة Grok على X أن ميزة الفيديو الجديدة ستعمل من خلال أداة تُدعى Imagine، وهي مدعومة بمحرك الذكاء الاصطناعي Aurora. وتُمكّن هذه الأداة المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو فورية مرفقة بالصوت انطلاقًا من أوامر نصية بسيطة.

وسيبدأ طرح الميزة بشكل تدريجي، حيث ستحصل فئة Super Grok على الوصول المبكر في أكتوبر، قبل أن تُتاح لباقي المستخدمين لاحقًا، ويُذكر أن الاشتراك في Super Grok يُكلف 30 دولارًا شهريًا، ويشمل مزايا متقدمة تشمل بحثًا معمقًا، وتحليلًا لحظيًا للبيانات، وتوليد صور محسّن.

وقد تم فتح باب التسجيل المبكر للمستخدمين الراغبين في تجربة ميزة تحويل النص إلى فيديو من خلال تطبيق Grok المستقل، مع وعود بتوفير تجربة متكاملة لصناع المحتوى الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توسّع قدرات Grok، حيث يقدّم التطبيق بالفعل أدوات تشمل إنشاء الصور، والمحادثة الصوتية، والمساعد الذكي، وبهذه الإضافة الجديدة، تسعى الشركة إلى منافسة كبرى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإنتاج المرئي التفاعلي.

وفي سياق آخر، كانت xAI قد أطلقت مؤخرًا خاصية الرفقاء الرقميين القابلين للتخصيص ضمن تطبيق Grok. وتضم هذه الخاصية ثلاث شخصيات:

• Valentine: رفيق ذكوري مستوحى من شخصيات شهيرة مثل إدوارد كولين من فيلم Twilight وكريستيان غراي من فيلم Fifty Shades of Grey.

• Ani: شخصية أنمي بأسلوب غامض “Goth-style”.

• Rudy: شخصية باندا حمراء لطيفة.

وتتوفر هذه الشخصيات حاليًا بشكل حصري لمشتركى Super Grok، ويمكن تفعيلها من داخل التطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن Grok يُعد جزءًا من اشتراك X Premium+، الذي يُقدّم حزمة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمستخدمين المشتركين، في إطار سعي xAI لقيادة مستقبل تقنيات التفاعل الرقمي الذكي.