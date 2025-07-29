شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هلال نهاية الشهر.. اعرف تفاصيل ظهور القمر فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 5 أيام، وهو الآن فى مرحلة الهلال المتزايد من دورته القمرية، حيث تبلغ نسبة إضاءته 24%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت فى سماء الليل، ففى بعض الليالى، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضى.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ستكون المرحلة التالية من مراحل القمر هى الربع الأول للقمر يوم الأحد 1 أغسطس، المعروف أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر، لأن القمر يبدو نصف مضاء عند رؤيته من الأرض، إلى الوقت الذى يكون فيه القمر فى ربع دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

وكتبت ناسا فى بيان: "قد يُطلق الناس على هذا اسم نصف القمر، لكن تذكروا، هذا ليس ما تشاهدونه فى السماء حقًا.. أنتم ترون مجرد شريحة من القمر بأكمله، نصف النصف المضاء".