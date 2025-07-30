شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح iPhone 17 للبيع.. متى سيصل؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتوقع الخبراء إن إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17، بما فى ذلك هاتف آيفون 17 الأساسى، وآيفون 17 إير الجديد، وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، هذا الخريف، وإذا التزمت أبل بخطتها المعتادة، فلدينا بالفعل فكرة جيدة عن موعد الإطلاق.

الجدول الزمني لإطلاق آيفون 17: مواعيد رئيسية

يبدو أن يوم الثلاثاء 9 سبتمبر أو الأربعاء 10 سبتمبر هو التاريخ الأكثر ترجيحًا لحدث آبل الكبير القادم، لأنه يتماشى تمامًا مع نهج آبل المُتبع منذ فترة طويلة.

منذ إطلاق آيفون 7 في عام 2016، التزمت آبل بالكشف عن هواتفها في أوائل سبتمبر كل عام تقريبًا، ولعل المرة الوحيدة التي غيرت فيها شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو نمطها كانت في عام 2020، خلال ذروة الجائحة، عندما انقسم إطلاق iPhone 12 إلى موجتين: الأولى iPhone 12 وiPhone 12 Pro، والثانية iPhone 12 mini وiPhone 12 Pro Max.

كما أنه قد تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة، إما 12 أو 19 سبتمبر، حسب يوم الحدث، وإذا حدث ذلك، فمن المفترض أن يبدأ شحن الهواتف وتسليمها إليك يوم الجمعة التالي، على الأرجح 19 أو 26 سبتمبر.

كما أنه من المتوقع إطلاق تشكيلة iPhone 17 الرئيسية، بما في ذلك iPhone 17 العادي، وiPhone 17 Air الجديد كليًا، وطرازي Pro وPro Max الأعلى سعرًا فى نفس الوقت فى سبتمبر.