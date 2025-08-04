تكنولوجيا: Pixel 10 يضع جوجل على طريق تحديد معيار جديد للاندرويد كما في أيام Nexus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب إطلاق Pixel 10، تعود ذكريات أيام Nexus حيث كانت جوجل تضع معايير جديدة لنظام أندرويد. في السابق، كانت أجهزة Nexus تُصنع أساسًا لتوفير بيئة تطوير للتطبيقات، لكنها تحولت إلى منصات لطرح ابتكارات أندرويد مثل USB-C ومستشعرات البصمة والتحديثات السلسة.

عند انتقال جوجل إلى سلسلة Pixel، تغير الهدف ليصبح الجهاز موجهًا للمستهلكين مع تجربة متكاملة من جوجل نفسها، لكن مؤخرًا يبدو أن الشركة تعود لوضع معايير جديدة للأندرويد من خلال Pixel، خاصة بعد وعد Pixel 8 بتقديم 7 سنوات من التحديثات الأمنية وأنظمة التشغيل، مما دفع شركات أخرى مثل سامسونج لتحسين دعمها البرمجي.

جانب مهم آخر هو دعم Pixel 10 لمعيار الشحن اللاسلكي Qi2، الذي تبنته أجهزة قليلة على أندرويد حتى الآن. ومع اعتماد جوجل لهذا المعيار بشكل رسمي، يصبح هناك ضغط أكبر على باقي الشركات للالتزام به، مما يعزز تنافسية نظام أندرويد مع الآيفون.

بالتالي، يعكس Pixel 10 رؤية جوجل في إعادة قيادة تطوير الأندرويد عبر تحسين الدعم والتقنيات القياسية، مما يعود بالنفع على النظام ككل.

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