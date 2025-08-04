من فلوريدا.. "سبيس إكس" تطلق 28 قمرًا جديدًا طراز "ستارلينك" للفضاء

عملية إطلاق ناجحة

مشروع "ستارلينك"

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الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" 28 قمرًا صناعيًا جديدًا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء.وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، حاملًا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، وتمت عملية الإطلاق بنجاح بعد نحو 64 دقيقة من الإقلاع، مشيرة إلى أن هذه المهمة الـ96 التي تُنفذها "سبيس إكس" بصاروخ فالكون 9 منذ بداية هذا العام.وأضاف البيان أن الجزء الأول من الصاروخ عاد إلى الأرض بنجاح بعد نحو 8.5 دقائق من الإقلاع كما كان مخططًا، حيث هبط على متن منصة عائمة تابعة لـ"سبيس إكس" المتمركزة في المحيط الأطلسي.ويعد مشروع "ستارلينك" أكبر كوكبة أقمار صناعية تم تجميعها حتى الآن، حيث يضم أكثر من 8 آلاف قمر صناعي، تعمل ضمن شبكة تغطي معظم أنحاء العالم، موفرة خدمة إنترنت عالية السرعة من أي موقع يمكن فيه توجيه جهاز استقبال "ستارلينك" نحو السماء، باستثناء منطقتي القطبين.