تكنولوجيا: تسريب: هاتف Galaxy S26 Ultra سيأتي بأداء أسرع بفضل Snapdragon 8 Elite 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن المعلومة الجديدة عن كاميرا هاتف سامسونج الرائد القادم قد تبدو بسيطة، إلا أنها قد تهم المستخدمين الذين يسعون لاستخلاص أقصى أداء من أجهزتهم.

ووفقًا للمسرّب الشهير Ice Universe، الذي كشف مؤخرًا تفاصيل دقيقة عن خليفة Galaxy S25 Ultra، فإن هاتف Galaxy S26 Ultra سيحصل على ذاكرة وصول عشوائي أسرع بشكل ملحوظ.

ورغم أن سامسونج لن تنتقل على ما يبدو إلى تقنية LPDDR6X في عام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تقدم الذاكرة زيادة في الأداء تصل إلى نحو 25% من حيث السرعة الخام. فبدلًا من سرعة 8.5 جيجابت في الثانية حاليًا، ستصل سرعة نقل البيانات إلى نحو 10.7 جيجابت في الثانية مستقبلًا.

ويرجّح أن تأتي هذه الشرائح من تصنيع سامسونج نفسها، خاصة وأنها كانت أول من أعلن عن ذاكرة LPDDR5X السريعة في عام 2024.

قد لا ينعكس هذا التحسين بشكل واضح في الاستخدام اليومي، لكنه قد يمنح دفعة ملحوظة في أداء الألعاب والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على نتائج الاختبارات القياسية.

كما تشير التوقعات إلى أن Galaxy S26 Ultra سيحصل على عدسة أكثر سطوعًا، بينما سيبقى المستشعر نفسه تقريبًا مع تكبير بصري يصل إلى 3x كحد أقصى.

وبعد سنوات من الثبات، يبدو أن البطارية ستنال اهتمامًا أكبر في عام 2026، حيث من المتوقع أن تشهد تحسنًا في الأداء مع الحفاظ على نفس السعة، لكن داخل هيكل أنحف.

المصدر