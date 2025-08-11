تكنولوجيا: أبل قد تؤجل إطلاق MacBook Pro بتقنية OLED حتى 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير الشائعات منذ فترة إلى أن أبل ستطلق نسخة جديدة من MacBook Pro بشاشة OLED نهاية 2026، ضمن تحديث شامل للسلسلة. ولكن وفقًا لتقرير مارك جورمان في نشرة Power On، قد يتأجل الإطلاق إلى أوائل 2027.

سيحافظ الجهاز الجديد على تصميم أنحف، وشريحة M6، وشاشة OLED، ما يجعله ترقية كبيرة تستحق الانتظار. وكان من المتوقع في البداية إصدار تحديث بمواصفات محسنة بشريحة M5 نهاية هذا العام، يليه تحديث كامل مع M6 وشاشة OLED في العام التالي.

لكن مع تأجيل إصدار M5 إلى الربيع المقبل، يبدو أن نسخة M6 OLED ستتبع نفس الجدول الزمني.

مع ذلك، لم تستبعد أبل إطلاق نموذجين من MacBook Pro في نفس العام كما فعلت في 2023 مع نماذج M2 وM3. أما إذا كنت لا تستطيع الانتظار، فهناك عروض جيدة على موديلات MacBook Pro الحالية بمعالجات M4، مثل نسخة 14 بوصة الأساسية المعروضة بسعر 1299 دولار.

المصدر