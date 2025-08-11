تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف انتقال هواتف Realme إلى شاشات LTPS أصغر حجمًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سعت شركة Realme في عامي 2024 و2025 إلى لفت الأنظار من خلال شاشات AMOLED فائقة السطوع، والتي دعمت أيضًا تقنية LTPO لتوفير استهلاك الطاقة وتحسين سرعة الاستجابة. ورغم أن هذه الشاشات لم تحقق دائمًا النتائج المرجوة في الاختبارات، فإنها كانت نقطة جذب مهمة لمنتجات الشركة.

لكن، إذا صحت التسريبات الجديدة، فقد تكون هذه المرحلة على وشك الانتهاء. إذ كشف المسرّب الشهير Digital Chat Station أن Realme تخطط في دورة منتجاتها لعامي 2025-2026 للانتقال إلى شاشات LTPS بهدف تعزيز تقنيات حماية العين، حتى في هواتفها الرائدة مثل GT 8 Pro.

ومن المتوقع أن يحتفظ هاتف GT 8 Pro، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، بحجم شاشة يقارب 6.8 بوصة مع دقة 2K، بينما سيأتي هاتف GT 8 العادي بدقة 1.5K. وفي المقابل، ستتبنى سلسلة Realme 16 من الفئة شبه الرائدة تصميمًا متوسط الحجم، مع شاشات تتراوح أقطارها بين 6.5 و6.6 بوصة.

أما في الفئة المتوسطة والمنخفضة، فمن المنتظر أن تشهد سلسلة Neo 8 لأول مرة إصدارًا بشاشة مسطحة جديدة بحجم 6.57 بوصة، وذلك في عام 2026.

المصدر