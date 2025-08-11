علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: التصميمات التعبيرية الجديدة من Google Material 3 تبدأ في الوصول للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل في مايو عن لغة التصميم الجديدة Material 3 Expressive، وبدأت منذ ذلك الحين في طرحها تدريجيًا على تطبيقاتها في أندرويد.

يركز التحديث على وضع العناصر داخل حاويات مستديرة، تقليص شريط التنقل السفلي، وإضافة ألوان ديناميكية وخلفيات أكثر وضوحًا.

من أبرز التطبيقات التي حصلت على التصميم الجديد:

  • Google Calendar: استبدال الخطوط بخلفيات ملونة وحاويات واضحة للساعات والأيام.
  • Google Contacts: تقليص الشريط السفلي وإعادة تنسيق الخلفية.
  • Digital Wellbeing: تحديث الصفحة الرئيسية مع رسوم بيانية أكثر سماكة.
  • Google Photos: مؤشرات نسخ احتياطي متحركة وحاويات أوضح للبطاقات والإعدادات.
  • Phone by Google: إعادة تصميم كاملة وتقليل عدد التبويبات.
  • Google Keep: شريط بحث جديد وحاويات للأزرار.
  • Google Wallet وGoogle Messages وGoogle Meet: اعتماد الحاويات والبطاقات المستديرة مع تحسينات بصرية واضحة.

