تكنولوجيا: قفزة عالمية في شحنات الأجهزة اللوحية بـ13% في الربع الثاني.. وآبل تتصدر المشهد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC) نمو شحنات الأجهزة اللوحية عالميًا بنسبة 13% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، لتصل إلى 38.3 مليون وحدة.

جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بدورات الاستبدال، وإطلاق أجهزة جديدة، والدعم الحكومي في الصين، إضافةً إلى قيام عدة شركات بتخزين المخزون تحسبًا للرسوم الجمركية.

تصدرت آبل السوق بشحن 12.7 مليون جهاز وحصة سوقية بلغت 33%، مدعومة بمبيعات قوية لجهاز iPad الأساسي (إصدار 2025)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 2.4%.

وجاءت سامسونج في المركز الثاني بـ7.2 مليون شحنة وحصة 18.7%، بفضل شعبية سلسلة Galaxy Tab في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا.

في المركز الثالث، حققت لينوفو شحنات بلغت 3.1 مليون وحدة وحصة 8.2%، مدعومة بطلب قوي على سلسلة Tab M ودعم حكومي في الصين لطرازات Y700 وXiaoxin Pad Pro.

أما أمازون فكانت الأسرع نموًا بزيادة تفوق 200% بفضل توسع سلسلة Fire، لتتساوى مع لينوفو في عدد الشحنات وحصة 8%. وحلت شاومي خامسًا بـ2.8 مليون شحنة وحصة 7.4%، مدعومة بالطلب على Pad 7 وRedmi Pad SE.

