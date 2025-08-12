تكنولوجيا: تسريبات تكشف سعات بطاريات أجهزة جالاكسي S25 FE و Tab S11 و S11 Ultra و S10 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد قاعدة بيانات EPREL مصدرًا مهمًا للمعلومات ليس فقط عن الأجهزة الحالية، بل أيضًا عن تلك التي لم تُعلن بعد. وفي أحدث التسريبات، ظهرت تفاصيل تخص مجموعة من أجهزة سامسونج القادمة.

البداية مع هاتف سامسونج جالاكسي S25 FE (رقم الطراز SM-S731B/DS)، حيث أظهرت البيانات أن بطاريته تدوم حتى 42 ساعة و37 دقيقة بشحنة واحدة، وتتحمل 2000 دورة شحن. مقارنة بسابقه S24 FE، فإن المدة أطول بنحو 37 دقيقة فقط.

وحصل الهاتف على تصنيف A في مقاومة السقوط، وتصنيف C في سهولة الإصلاح، وهي نفس نتائج الطراز السابق لعام 2024. المثير أن هذه المعلومات لم تظهر رسميًا بعد على موقع EPREL، رغم إمكانية الوصول للرابط عبر رمز QR المتاح.

أما أجهزة التابلت، فقد تم رصد سامسونج جالاكسي Tab S11 و Tab S11 Ultra، حيث جاءت مدة البطارية في S11 عند 81 ساعة ودقيقة واحدة، وفي S11 Ultra عند 94 ساعة و51 دقيقة. وللمقارنة، حقق Tab S10+ مدة 73 ساعة و44 دقيقة، بينما حصل Tab S10 Ultra على 85 ساعة و18 دقيقة.

ويبدو أن هذه الطرازات ستحقق عمر بطارية أفضل، لكن الغريب أن تصنيف دورة الشحن انخفض إلى 1200 دورة فقط، بعدما كان 2000 في الجيل السابق. وكما هو متوقع، ستحمل هذه الأجهزة تصنيف مقاومة IP68، مع تصنيف C في سهولة الإصلاح وE في مقاومة السقوط، وهي نفس نتائج الطرازات السابقة.

بالنسبة للشحن، تشير بيانات EPREL إلى قدرة الشاحن المطلوبة، وليس الحد الأقصى المدعوم، حيث جاء 15 واط لـ Tab S10+ و Tab S11، و20 واط لـ Tab S10 Ultra و Tab S11 Ultra.

لكن الأجهزة السابقة دعمت شحنًا سريعًا بقدرة 45 واط، ومن المتوقع أن تستمر هذه الميزة، خاصة أن تسريبًا سابقًا أشار إلى بطارية بسعة 11,600 مللي أمبير في Tab S11 Ultra مع دعم 45 واط.

وأخيرًا، تم رصد جهاز سامسونج جالاكسي Tab S10 Lite، والذي تدوم بطاريته 87 ساعة و42 دقيقة وتتحمل 2000 دورة شحن. لكن الجهاز يكتفي بتصنيف حماية IP42، مع تقييم ضعيف (E) في مقاومة السقوط وتقييم متوسط (C) في سهولة الإصلاح. ولا يوجد طراز سابق مباشر للمقارنة، إذ أن أحدث جهاز من فئة Lite كان نسخة محدثة من Tab S6 Lite.

من المتوقع أن تكشف سامسونج رسميًا عن جالاكسي S25 FE في 19 سبتمبر، وقد أكدت الشركة بالفعل أن الإطلاق سيكون أبكر من المعتاد، بينما ما زالت باقي التفاصيل في انتظار الإعلان الرسمي.

