تكنولوجيا: أبل تطور App Intents لتعزيز قدرات سيري حسب تقرير غورمان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أبل عن نسخة مُحسّنة من مساعدها الصوتي سيري خلال مؤتمر WWDC 2024، ولكن لم تحدد موعدًا رسميًا لإطلاقها بعد، حيث قررت تأجيل الإطلاق إلى أجل غير مسمى في وقت سابق من العام الجاري.

ومع ذلك، ذكر مارك غورمان من بلومبرغ في نشرة Power On الأخيرة أن سيري الجديد سيصل العام المقبل مع دعم لنسخة مطوّرة من App Intents.

وأوضح غورمان أن النسخة المطورة من App Intents ستمكّن سيري من التحكم الكامل في الآيفون باستخدام الأوامر الصوتية فقط. وسيتمكن المساعد الصوتي من تنفيذ مهام متعددة، مثل البحث عن صورة، تعديلها، وإرسالها إلى جهة اتصال، وذلك من خلال أمر صوتي بسيط.

كما سيكون بإمكان المستخدمين طلب فتح تطبيق إنستغرام من سيري، والإعجاب بمنشور أو حتى التعليق عليه صوتيًا. وبشكل عام، ستتيح App Intents المحسّنة لسيري التحكم في التطبيقات على الآيفون بنفس الطريقة التي يستخدمها المستخدم.

يُذكر أن أبل تختبر هذه النسخة الجديدة من App Intents داخليًا وتعمل على حل أي مشكلات برمجية. وتخطط الشركة لإطلاق هذه الميزة مع سيري الجديد في ربيع 2026، مع إجراء اختبارات أيضًا على تطبيقات الطرف الثالث مثل أمازون، Threads، يوتيوب، واتساب، فيسبوك، أوبر، وغيرها.

أما بالنسبة لتطبيقات البنوك والصحة، فستحد أبل من صلاحيات سيري في التحكم بها.

