تكنولوجيا: بدء إنتاج جهاز MacBook الاقتصادي قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير الشائعات الأخيرة إلى أن أبل تستعد لطرح جهاز MacBook اقتصادي بسعر يقارب 699 دولارًا، على أن يكون خارج سلسلتي Air وPro، ويعمل بمعالج Apple A18 Pro المستخدم سابقًا في هواتف iPhone 16 Pro.

وبحسب تقرير جديد من DigiTimes، جرى اعتماد مكونات الجهاز تمهيدًا لبدء الإنتاج الشهر المقبل، ما يمهد لمرحلة التصنيع الكاملة قبل نهاية العام، مع احتمال طرحه في الأسواق مطلع عام 2026.

ووفقًا للتقرير، تسعى أبل من خلال هذا الحاسب المحمول الاقتصادي إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الحواسب المحمولة.

ومن المتوقع أن يُطرح الجهاز بسعر 699 دولارًا (أو 599 دولارًا للطلاب)، وسيكون أول حاسب محمول من أبل يعتمد على معالج مخصص للهواتف الذكية كان مستخدمًا في سلسلة iPhone. وتشير التسريبات إلى أن أبل ستعتمد ألوانًا أكثر تنوعًا وجاذبية لتمييز هذا الطراز عن غيره.

من المنتظر أن يقدم MacBook الاقتصادي القادم تحسنًا كبيرًا في أداء النواة الواحدة مقارنة بأجهزة MacBook المزودة بمعالجات M1، مع الحفاظ على أداء متعدد النوى مشابه لها.

