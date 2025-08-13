تكنولوجيا: أنكر تطلق إصدارًا جديدًا من جهاز باور بانك لاسلكي نحيف جداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة أنكر إصدارًا جديدًا من باور بانك اللاسلكي النحيف Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ظهر هذا الإصدار، المعروف برقم الموديل A1665، أولًا في أوروبا خلال شهر يونيو، ثم وصل إلى السوق الأمريكية في نهاية يوليو.

وكانت النسخ السابقة متوفرة بثلاثة ألوان هي الأبيض الأورورا، والأسود الفانتوم، والذهبي السائل، أما النسخة الجديدة فتأتي بلون أخضر نباتي يُطلق عليه أيضًا اسم Teal Oasis.

ويتميز هذا الإصدار بإطار معدني بلون أخضر مزرق مع غلاف خارجي مماثل اللون، مع الحفاظ على نفس التصميم الذي عرفته النسخ السابقة. ويبلغ حجم الباور بانك 4.02 × 2.78 × 0.34 بوصة (حوالي 102 × 70.6 × 8.6 ملم) ووزنه 122 جرامًا.

تتماثل مميزات نسخة Sprout Green مع النسخ الأصلية، إذ يدعم الشاحن تقنية Qi2 للشحن اللاسلكي بسرعة تصل إلى 15 واط، ما يمكن من شحن iPhone 16 Pro بنسبة 25% خلال 42 دقيقة تقريبًا، حسب قائمة المنتج. كما يحتوي الجهاز على منفذ USB-C بقوة شحن تصل إلى 20 واط، مما يسمح بشحن iPhone 16 إلى 25% خلال أقل من نصف ساعة.

تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، ما يوفر شحنًا يصل إلى 80% لهاتف iPhone 16 Pro. ويمكن شحن الباور بانك بالكامل خلال أقل من ساعتين عبر منفذ USB-C بقوة 20 واط.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أنكر شرائح الجرافين وشرائح NTC مزدوجة لضمان ألا تتجاوز درجة حرارة الجهاز 104 درجات مئوية، وهو ما يُعتبر أقل بمقدار 14 درجة عن المعيار الصناعي.

يتوفر الآن Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) باللون الأخضر على متجر أمازون الأمريكي بسعر 54.99 دولارًا، وهو نفس سعر النسخ الأصلية. ويشير مصدر موثوق مثل AnkerInsider إلى أن إصدارًا آخر بلون أزرق قادم قريبًا، لكن لم يتم تحديد موعد إطلاقه بعد.

المصدر